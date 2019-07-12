HABER

Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (2) - "Trabzon Araklı merkezde tespit edilen Özgen ve Yolgören Mahallelerinde 200 konutun inşaatına TOKİ Başkanlığımız başlayacak ve 2 bin aile ile görüşmeleri tamamlayıp acil dediğimiz binaların taşınma sürecini yıl sonuna kadar başlatmış olacağız" - "Hastane, okul, sağlık ocağı, kaymakamlık gibi vatandaşlarımıza hizmet veren bu binaların riskli bölgelerden bir an evvel kurtarılması sürecini de kentsel dönüşüm projeleri kapsamında belediyelerimizle yapacağız"

TRABZON (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Trabzon Araklı merkezde tespit edilen Özgen ve Yolgören Mahallelerinde 200 konutun inşaatına TOKİ Başkanlığımız başlayacak ve 2 bin aile ile görüşmeleri tamamlayıp acil dediğimiz binaların taşınma sürecini yıl sonuna kadar başlatmış olacağız." dedi.

Kurum, Trabzon'da bir otelde düzenlenen "Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı" toplantısında, başta Rize, Trabzon, Ordu, Samsun, Giresun ve Artvin'i kapsayan 15 maddelik Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı ile bölgede alınacak tedbirleri paylaştı.

Mekansal strateji planı ve bütün ölçeklerdeki mekansal planların iklim değişikliği parametreleri dikkate alınarak hazırlanacağını belirten Kurum, bu planlar çerçevesinde alt ölçekli planları, buna uygun olacak şekilde revize edeceklerini, revize biter bitmez de 6 ildeki belediyelerden alt ölçekli planların gözden geçirilmesini isteyeceklerini dile getirdi.

Altı il öncelikli olmak üzere dere yataklarında yer alan binaların tespit edilerek uygun alanlar için kamulaştırma ve taşıma sürecinin planlanacağını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Bu illerde öncelikli olarak dere yataklarında yer alan binaların tespit çalışmalarına başladık. Bu illerimizde 19 bin akar dere, 131 bin de kuru dere bulunuyor. 6 ilimizde bulunan ve birinci derece risk grubundaki 367 derenin taramasını bitirdik. Yağışla birlikte taşkını hesaplayarak debisine göre bölgede hangi binaların risk altında olduğunu hesaplayarak acil öncelikli dediğimiz kısımdan başlamak üzere kentsel dönüşüme bu anlamda bir sayfa açmış olacağız. Binaların taşınma sürecini vatandaşlarımızla, valiliğimizle, belediye başkanlığımızla tamamlayacağız. Temmuz ayı sonuna kadar tüm derelerimizin taramasını bitirmiş olacağız. Bin 430 kilometre yol üzerinde inceleme yaptık. Dere yatağında bulunan ve iklim değişikliği nedeniyle risk altında olan, acil ve öncelikli taşınması gereken bin 950 bina tespiti yaptık. Riskli bölgelerde bulunan 2 bin ailemizi kentsel dönüşüm kapsamında yapacağımız az katlı, yerel mimariye uygun bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak konutlara taşıyacağız."

- "Araklı'da 200 konutun inşaatına başlandı"

Karadeniz Bölgesi'nde dere yatakları ve riskli bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarını yeni bir yol haritasıyla başlattıklarını dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk olarak Trabzon Araklı merkezde tespit edilen Özgen ve Yolgören Mahallelerinde 200 konutun inşaatına TOKİ Başkanlığımız başlayacak ve 2 bin aile ile görüşmeleri tamamlayıp acil dediğimiz binaların taşınma sürecini yıl sonuna kadar başlatmış olacağız. Hedefimiz 2023 yılına kadar bu bölgede ilk etapta 2 bin aileden başlamak üzere 15 bin bağımsız bölümü de etaplar halinde yaparak, dere güzergahı üzerinde yaşayan ve iklim değişikliği sebebiyle risk altında olan tüm aileleri taşımak istiyoruz."

Taşınma sürecinde hiçbir mağduriyetin yaşanmayacağını vurgulayan Kurum, vatandaşlara taşınma ve kira yardımı başta olmak üzere her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Yüksek heyelan riski bulunan bölgelerde yer alan binaların tespitlerini yaptıklarının ve bu bölgelerde inşa faaliyetlerine izin vermeyeceklerinin altını çizen Kurum, belediyelere valilikler kanalıyla gönderdikleri yazı çerçevesinde plansız alanlarda, köylerde, yaylalarda Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak yapılara ilişkin Bakanlık olarak il müdürlükleri kanalıyla vatandaşlara ücretsiz proje desteği vereceklerini ifade etti.

Bakan Kurum, yerel yönetimlerin uhdesindeki ekonomik ömrünü tamamlamış veya yetersiz kesit genişliğine sahip köprülerin önceliklendirme yapılarak kaldırılması için tespit çalışmaları yapılacağını, İller Bankası kanalıyla faiz desteği verileceğini, AB Projesi kapsamında bu projelere öncelik tanıyacaklarını anlattı.

Karadeniz sahil yolunun yağış sularının denize ulaşmasına engel olan bölümlerinde menfezlerin kapasitesinin artırılacağını dile getiren Kurum, bir yıl içerisinde tüm köy yollarının gözden geçirilerek bu yolların tahrip olmasının en büyük nedeni olan köprü, viyadük gibi yapıların onarımını İller Bankası ve ilgili belediyelerle gerçekleştireceklerine işaret etti.

Karadeniz sahil yolunda ve risk altında olan kara yollarının altyapısının belli noktalarında ani oluşan taşkınların denize iletilmesini sağlayan su hatları ve tüneller oluşturulacağını aktaran Kurum, dere yataklarının doğal yapısının bozulmaması için bölgede faaliyet gösteren tesislerde denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi.

- "Kent planlarında yer seçimlerinin yapılacak"

Kurum, kamu hizmeti veren binaların aşırı iklim olaylarından daha az etkilenecekleri şekilde kent planlarında yer seçimlerinin yapılacağını belirterek, "Hastane, okul, sağlık ocağı, kaymakamlık gibi vatandaşlarımıza hizmet veren bu binaların riskli bölgelerden bir an evvel kurtarılması sürecini de kentsel dönüşüm projeleri kapsamında belediyelerimizle yapacağız. İklim değişikliği ve etkileri konusunda yerel yönetimlerimizle birlikte vatandaşlarımıza eğitimler verilecek." diye konuştu.

Yağış ve kanalizasyon sularının artık ayrı sistem haline dönüştürüleceğini vurgulayan Kurum, içme suyu, atıksu arıtma ve atık depolama gibi kritik altyapı tesislerinin afet risk analizlerinin yapılacağını, bu bölgedeki belediyelerin, gerek Bakanlık gerekse ilgili diğer bakanlıklar ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak bu tesislerin afet risk analizlerinin hazırlanmasını isteyebileceğini dile getirdi.

Doğal afet riski taşıyan alanlarda can ve mal güvenliği açısından erken uyarı sistemleri konusunda ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacağını kaydeden Kurum, şunları kaydetti:

"Bu konuda yerel yönetimlerimize de destek olacağız. Erken uyarı sistemi, hasarın can güvenliği noktasında etkisini en aza indirecektir. Bölgedeki yapılaşmada enerji verimli, iklim duyarlı ve ekolojik özellikli yerel malzemelerin kullanılması özendirilecek ve yaygınlaştırılması desteklenecek. Yöresel mimaride enerji verimli, iklim duyarlı ve ekolojik özellikli yerel malzemelerimizin kullanımı yaygınlaştırılacak. Bakanlığımızca taşra teşkilatında kurulacak komisyonlar tarafıyla yerel mimariye uygun malzeme ve projelerde hiçbir vergi, resim, harç ve herhangi bir ad altında bedel alınmaması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması için de çalışmayı başlattık. Bunu ücretsiz olarak il müdürlükleri kanalıyla temin edebilirler. Bölge genelinde yol yapımında geçirgen materyaller kullanılması teşvik edilecek buna ilişkin artık bu çalışmalarımızı belediyelerimizle ve ilgili bakanlıklarımızla yapacağız. Atıkların dere yataklarında ilave yük oluşturmaması için bölgede atık yönetimi ve sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak."

(Bitti)

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu
İstanbul ve Mersin'de 'altın' operasyonuİstanbul ve Mersin'de 'altın' operasyonu
Özkan ailesinin gurur günüÖzkan ailesinin gurur günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı İklim Değişikliği Eylem Planı Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HSK'dan flaş karar! Görevden uzaklaştırıldılar

HSK'dan flaş karar! Görevden uzaklaştırıldılar

İstanbul ve Mersin'de 'altın' operasyonu

İstanbul ve Mersin'de 'altın' operasyonu

Urartuların gizemli tapınağının mimari sırrı araştırılacak

30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?

Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

EÜ’de 15 Temmuz anması

EÜ’de 15 Temmuz anması

Pendik'te hamile kadının olduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahipleriyle ilgili flaş gelişme!

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.