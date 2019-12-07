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Karadeniz Bölgesi'ndeki CHP'li belediye başkanları Samsun'da toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2019 14:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Vatandaşlarımızın güvenine layık olacağız. Demokratik hukuk devletini yeniden inşa etmenin, bu ülkede özgürlük alanlarını genişletmenin ve birlikte yaşamanın mutluluğunu tadacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Vatandaşlarımızın güvenine layık olacağız. Demokratik hukuk devletini yeniden inşa etmenin, bu ülkede özgürlük alanlarını genişletmenin ve birlikte yaşamanın mutluluğunu tadacağız." dedi.

Torun, Atakum Belediyesi Yalı Kafe'de düzenlenen CHP'nin Karadeniz'deki belediye başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının kendi aralarında gerçekleştireceği toplantıdan her bir ilçenin faydalanacağını söyledi.

Belediyelerin olayları birebir içinde yaşayan, sorunları tespit eden ve çözüm yolları için düşünen yerler olduğuna işaret eden Torun, "Bizlerin görevi, sizlerin bu çabalarını örgütlemek, bu çabalara katkıda bulunmak ve sizin başarınızı bir şekilde daha yukarılara çıkarmak için destek olmaktır. Genel merkez nezdinde de bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok değişik uygulamalar ortaya koyduk. Önümüzdeki günlerde bunları da geliştireceğiz." diye konuştu.

Toplantıda sorunların gündeme getirileceğini, çözüm yollarının tartışılacağını ve beyin fırtınası ortaya konulacağını anlatan Torun, kendisinin de istenilen katkıyı her zaman sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Torun, istişare toplantılarının önemine değinerek, "Bu çalışmaların çok kıymetli olduğunu biliyorum. Bu çalışmalar size günümüzde çok farklı fırsatları ve çözüm yollarını ortaya koyacaktır. Her zaman söylediğim bir şey var. Bilgililerin bilgisine, ilgililerin de ilgisine ihtiyacımız var. Biz birlikte bir güç olacağız ve AKP'nin her türlü dayatmasına, baskısına ve zulmüne karşı direneceğiz. Vatandaşlarımızın güvenine layık olacağız. Demokratik hukuk devletini yeniden inşa etmenin, bu ülkede özgürlük alanlarını genişletmenin ve birlikte yaşamanın mutluluğunu tadacağız." şeklinde konuştu.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise CHP'nin Afyon ve İzmir toplantılarının belediye başkanlarının ufkunu açtığını belirterek, "Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sorunları ve ne ile karşı karşıya kaldığımızı görme fırsatı bulduk. Karadeniz, hem sosyolojik hem de coğrafi olarak ülkenin diğer bölgelerinden daha farklı bir yer. Burada diğer bölgelere göre örgütlenmenin bazı zorlukları var. Bunu kendi aramızda değerlendirmek istedik." ifadesini kullandı.

Atakum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya CHP'nin Karadeniz Bölgesi'ndeki 17 belediye başkanı katıldı.

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CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun karadeniz bölgesi Samsun

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