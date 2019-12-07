Karadeniz Bölgesi'ndeki CHP'li belediye başkanları Samsun'da toplandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Vatandaşlarımızın güvenine layık olacağız. Demokratik hukuk devletini yeniden inşa etmenin, bu ülkede özgürlük alanlarını genişletmenin ve birlikte yaşamanın mutluluğunu tadacağız." dedi.

Torun, Atakum Belediyesi Yalı Kafe'de düzenlenen CHP'nin Karadeniz'deki belediye başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının kendi aralarında gerçekleştireceği toplantıdan her bir ilçenin faydalanacağını söyledi.

Belediyelerin olayları birebir içinde yaşayan, sorunları tespit eden ve çözüm yolları için düşünen yerler olduğuna işaret eden Torun, "Bizlerin görevi, sizlerin bu çabalarını örgütlemek, bu çabalara katkıda bulunmak ve sizin başarınızı bir şekilde daha yukarılara çıkarmak için destek olmaktır. Genel merkez nezdinde de bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok değişik uygulamalar ortaya koyduk. Önümüzdeki günlerde bunları da geliştireceğiz." diye konuştu.

Toplantıda sorunların gündeme getirileceğini, çözüm yollarının tartışılacağını ve beyin fırtınası ortaya konulacağını anlatan Torun, kendisinin de istenilen katkıyı her zaman sunmaya hazır olduğunu vurguladı.