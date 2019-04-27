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Karadeniz çayını Hatay'da yetiştirmeye çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 12:23 | Son Güncelleme

HATAY’da yaşayan Nazım Sönmez, Karadeniz bitki örtüsünde yetişen çay bitkisini Hatay’ın Amanos Dağları’nda toprakla buluşturdu.

Karadeniz çayını Hatay'da yetiştirmeye çalışıyor

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)- HATAY’da yaşayan Nazım Sönmez, Karadeniz bitki örtüsünde yetişen çay bitkisini Hatay’ın Amanos Dağları’nda toprakla buluşturdu. Sönmez, geniş bir alanda çay yetiştirmeyi hedefliyor.
Amanos Keşfi Gezi Grubu rehberliği yapan Nazım Sönmez, Karadeniz ile aynı iklim özelliğine sahip Doğu Akdeniz’deki Amanos Dağları’nda çay yetiştiriciliği için yola çıktı. Daha önce saksıda ilk çay tohumu yetiştirme deneyimini gerçekleştirdiğini söyleyen Sönmez, bu kez daha geniş alana taşımak için girişim başlattı. Sönmez, arkadaşı aracılığıyla Rize'den temin ettiği çay tohumlarını Hatay’ın Dörtyol ile Erzin ilçeleri sınırında kalan ve Karadeniz iklim örtüsüne sahip Kocadüz Yaylası'nda toprakla buluşturdu.

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Karadeniz çayını Hatay'da yetiştirmeye çalışıyorKaradeniz çayını Hatay'da yetiştirmeye çalışıyorKaradeniz çayını Hatay'da yetiştirmeye çalışıyorKaradeniz çayını Hatay'da yetiştirmeye çalışıyor

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