Karadeniz'de 4 ilde çok sayıda yangın! Kriz masası oluşturuldu

Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 26 farklı noktada örtü ve orman yangını çıktı. Saat 17.00’den sonra bölgelerden peş peşe yangın ihbarları geldi. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası ve rüzgârın da etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. Yangınlara belediye itfaiye ekipleri ile orman işçileri ve AFAD ekipleri çok sayıda araçla müdahale ediyor. Çalışmalara, vatandaşlar da destek veriyor.

TRABZON'DA 11 İLÇEDE YANGIN



Trabzon'da 11 ilçede, 22 farklı noktada çıkan yangınlarda, Çaykara ilçesi Ulucami Mahallesi'nde Abdurrahman ve İlyas Bahadır'a ait 2 ev yandı. Arsin ilçesi Güneyce Mahallesi'nde çıkan orman yangınında ise 3 ev kullanılmaz hale geldi. Arsin'de 50 hektarlık alanda etkili olan yangınlara çevre illerden gelen takviye ekiplerin de katılımıyla müdahale sürüyor. Arsin'de, yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğu bildirildi.

TRABZON VALİLİĞİ UYARDI



Trabzon Valiliği yangınlara müdahale edildiğini belirterek meteorolojik verilere göre rüzgarın şiddetinde ve hava sıcaklığında artış beklendiğini ve ilerleyen saatler için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.