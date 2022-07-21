Karadeniz'de balıkçı ağlarına takıldı! Ekipler teyakkuza geçti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, balıkçı ağlarına patlama özelliğini kaybettiği belirlenen havan mermisi takıldı.
Bozhane mevkisinde balık tutmak için denize açılan balıkçılar, ağlarına patlamamış havan mermisi takıldığını gördü.
Balıkçıların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, patlamamış havan mermisi için jandarmayı çağırdı.
Havan mermisinin kontrollü şekilde patlatılması için söz konusu yere gelen Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri incelemede bulundu.
Patlama özelliğini kaybettiği belirlenen 120 milimetre çapındaki havan mermisi güvenli bir şekilde alındı. (AA)
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