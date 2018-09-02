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Karadeniz’de balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 10:40 | Son Güncelleme

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesi ile Karadeniz'e açılan balıkçılar bol miktarda palamut avladı.

Karadeniz’de balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Trabzon açıklarında avlanan bazı balıkçıların ağlarına bol miktarda palamut takılırken, sezonun ilk günlerindeki bu görüntü yüzleri güldürdü. Ağların çekilmesiyle birlikte tekne palamutla dolarken, balıkçılar sezon öncesi yaptıkları açıklamada özellikle palamudun bol olacağını belirtmişlerdi.

Sezona bereketli başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten balıkçılar, böyle sürmesi halinde hem kendilerinin hem de vatandaşın memnun olacağını söylediler.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz balık avı palamut

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