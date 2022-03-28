HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karadeniz'de bir mayın alarmı daha! Romanya'da da görüldü

Karadeniz'de bir mayın alarmı daha! Romanya'da da görüldü

28.03.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nın ardından İğneada açıklarında da görülen mayınlara Karadeniz'de bir yenisi daha eklendi. Ukrayna’nın Karadeniz’e döşediği mayınlar Türkiye’den sonra Romanya’da da görüldü.

Karadeniz'de bir mayın alarmı daha! Romanya'da da görüldü

Ukrayna’nın Rus gemilerine karşı Karadeniz’e döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtularak sürüklenen mayınlar tehlike saçmaya devam ediyor.

AW580910_01
Türkiye’de önce İstanbul Boğazı açıklarında, ardından ise İğneada'da görülen mayınlar bu kez Romanya’da ortaya çıktı.
AW580910_04

Romanya Donanması, Capu Midia bölgesi açıklarında tespit edilen mayının bomba imha ekiplerince imha edildiğini duyurdu.
AW580910_06

AW580910_07

AW580910_09

SON OLARAK İĞNEADA'DA MAYIN BULUNMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini açıkladı. SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.

AW580910_08

2 gün önce de İstanbul Boğazı’nda tespit edilen bir mayın etkisiz hale getirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bekçiden tüfeğe tekmeli müdahale! Korku dolu anlar kameradaBekçiden tüfeğe tekmeli müdahale! Korku dolu anlar kamerada
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken buldu! Dünyada eşi benzeri yokÇorumlu çiftçi tarlasını sürerken buldu! Dünyada eşi benzeri yok
Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..." Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."
Anahtar Kelimeler:
Romanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi

Cristiano Ronaldo, CZN Burak ile ortak oldu!

Cristiano Ronaldo, CZN Burak ile ortak oldu!

Kötü koku mahalleye yayılınca ortaya çıktı!

Kötü koku mahalleye yayılınca ortaya çıktı!

Öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci! Tepki yağıyor...

Öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci! Tepki yağıyor...

Korkutan açıklama: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!

Korkutan açıklama: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.