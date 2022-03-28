Karadeniz'de bir mayın alarmı daha! Romanya'da da görüldü

Ukrayna’nın Rus gemilerine karşı Karadeniz’e döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtularak sürüklenen mayınlar tehlike saçmaya devam ediyor.



Türkiye’de önce İstanbul Boğazı açıklarında, ardından ise İğneada'da görülen mayınlar bu kez Romanya’da ortaya çıktı.



Romanya Donanması, Capu Midia bölgesi açıklarında tespit edilen mayının bomba imha ekiplerince imha edildiğini duyurdu.



SON OLARAK İĞNEADA'DA MAYIN BULUNMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini açıkladı. SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.

2 gün önce de İstanbul Boğazı’nda tespit edilen bir mayın etkisiz hale getirilmişti.



