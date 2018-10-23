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Karadeniz'de bulundu! Dünyanın en eski...

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

Denizin 2 kilometre derinliğinde ortaya çıkan 23 metrelik gemi enkazı oksijen seviyesinin çok düşük olması sebebiyle bozulmadan günümüze kadar ulaştı. 2 bin 400 yıllık geminin Antik Yunan dönemine ait bir vazodaki figürü de çağrıştırdığı düşünülüyor.

Odysseus’un Sirenlerle karşılaşmasını tasvir edilen vazo British Museum’da sergileniyor. Karadeniz Deniz Araştırmaları Arkeoloji Projesi’nde görevli araştırma ekibi üyelerinden Jon Adams, proje kapsamında bugüne dek 67 geminin bulunduğunu söyledi. Bunlar arasında Roma, Bizans ve Osmanlı gemileri bulunuyor.

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Karadeniz Deniz Araştırmaları Arkeoloji Projesi’nde görevli bilim insanları önemli bir keşfe imza attı. Bulgaristan açıklarında 2400 yıllık olduğu düşünülen 23 metre boyunda bir gemi enkazı bulundu. Antik Yunan dönemine ait olduğu düşünülen enkaz, denizin 2 kilometre derinliğinde ortaya çıktı.
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Uzmanlar bu keşfin antik dünyaya ait gemi inşaatı ve denizcilikle ilgili bilinenleri değiştireceğini vurguluyor. Araştırmacılar bu derinlikte oksijen seviyesinin çok düşük olması nedeniyle, geminin bozulmadan oldukça iyi bir şekilde bu zamana kadar korunmuş olduğunu belirtti.
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İngiliz Daily Maily gazetesi, Karadeniz’in derinliklerinde keşfedilen geminin Antik Yunan dönemine ait bir vazodaki figürü de çağrıştırdığını yazdı.British Museum’da sergilenen vazo Odysseus’un Sirenlerle karşılaşmasını tasvir ediyor.
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Öte yandan araştırma ekibinden Jon Adams, proje kapsamında bugüne dek 67 geminin bulunduğunu, bunlar arasında Roma, Bizans ve Osmanlı gemileri olduğunu söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan gemi batık

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