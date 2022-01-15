HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karadeniz'de dev dalgalar yola ulaştı! Ulaşıma kapandı

Karadeniz'de dev dalgalar yola ulaştı! Ulaşıma kapandı

15.01.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun İnebolu, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dev dalgalar sebebiyle Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı. Bölgede kıyı şeridi, altyapı hattı, restoran ve araçlarda da tahribat oluştu.

Karadeniz'de dev dalgalar yola ulaştı! Ulaşıma kapandı

Kastamonu’da saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına sebebiyle Karadeniz’de yer yer 6 metreyi bulan dev dalgalar, Abana ilçesinde festival meydanı ile Harmason mevkii arasındaki kıyı şeridini tahrip etti. Ayrıca sahildeki altyapı hattında da zarar meydana geldi. İnebolu ilçesinde de şiddetli fırtına sebebiyle Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı. Dev dalgaların taşıdığı moloz ve ağaç parçaları sebebiyle sahil kesiminde hasar meydana geldi. Bölgede araçların geçişine izin verilmiyor.

Son dakika: İstanbul yönü kapandı! Bolu'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdiSon dakika: İstanbul yönü kapandı! Bolu'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

RESTORANLARDA VE ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Denizde oluşan dev dalgalar mendireği aşarken, deniz kenarındaki kafe ve restoranlara da zarar verdi. Liman bölgesindeki bir işletmenin yan tarafında bulunan çeşme ve ağaç dalgalar sebebiyle denize devrildi.

0d72d137-5d39-445c-bfcb-71897b2c498a

Yan tarafındaki işletmenin deniz tarafındaki beton kısmı ise dalgaların şiddeti nedeniyle çatladı. Dalgalardan bazı araçlar da nasibini aldı. Yola kadar ulaşan dev dalgaların taşıdığı odun ve taş parçaları nedeniyle park halindeki araçlarda hasar oluştu.

78da3218-30d2-4093-9e20-18626c102552

DENİZ ULAŞIMI DA AKSADI

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı da aksadı. İnebolu Limanı’nda bekleyen yük gemileri ve balıkçılar denize açılamadı.

708ef8d6-9c04-49a8-8067-c187536d4c3e

Karayolları ekipleri, sahilde biriken molozları temizlemek için çalışma başlattı. (İHA)

63482470-2ee9-48b3-a289-223929ab77a7

b627aaad-e616-4b00-982e-4b929437d199

cb358577-e4dd-4cd8-b92c-365f3e4cff8b

d6d918b5-3a8e-4b3d-a163-77d564442a93

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdülerHastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdüler
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldiKoronavirüse yakalanmıştı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Altın için 25 Ocak alarmı!

Altın için 25 Ocak alarmı!

5 yıldızlı otellere komşu çardaklara yıkım kararı

5 yıldızlı otellere komşu çardaklara yıkım kararı

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

Musk’tan şaşırtan Dogecoin paylaşımı!

Musk’tan şaşırtan Dogecoin paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.