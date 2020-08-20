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Karadeniz'de doğal gaz bulundu iddiası! Tuna 1 kuyusu nerede?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 23:51 | Son Güncelleme

Reuters'ın son dakika haberine göre Türkiye, Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğal gaz buldu. Reuters'a konuşan Türk yetkili "Bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" dedi. Peki Tuna 1 kuyusu nerede? İşte Tuna 1 kuyusu hakkında merak edilenler…

Karadeniz'de doğal gaz bulundu iddiası! Tuna 1 kuyusu nerede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü açıklayacağım" dediği müjdeyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

"KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ BULUNDU" İDDİASI

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, "Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda doğal gaz bulgusu var. Beklenen rezerv 800 milyar metreküp doğal gaz. Bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" dedi.

Yetkili, üretime başlamanın ise 7 ila 10 yıl arasında olabileceğini söyledi. Yatırım maliyetiyle ilgili de bilgi veren yetkili, 2-3 milyar dolar arasında olacağını belirtti.

TUNA 1 KUYUSU NEREDE?

Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin (Zonguldak) yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Romanya kara sularında 8 yıl önce Petrom and Exxon tarafından bulunan, Karadeniz'deki en büyük doğalgaz rezervine de uzak değil.

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