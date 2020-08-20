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Karadeniz’de doğalgaz bulundu mu? Karadeniz’de petrol ve doğalgaz var mı? Kıyıköy nerede?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 11:48 | Son Güncelleme

Gündeme bomba gibi düşen iddialardan bir tanesi Karadeniz’de doğalgaz bulundu mu sorusuna neden oldu. Karadeniz doğalgaz iddiaları ortaya çıkınca vatandaşlar tarafından doğalgaz ve petrolün bulunmuş olma ihtimalleri tartışılmaya başladı. Şimdi, sosyal medyada Karadeniz’de doğalgaz var mı konusunda çeşitli görüşler paylaşılıyor. Peki, Karadeniz’de petrol ve doğalgaz var mı? İddialarda adı geçen Kıyıköy nerede?

Karadeniz’de doğalgaz bulundu mu? Karadeniz’de petrol ve doğalgaz var mı? Kıyıköy nerede?

Dün ortaya atılan iddiaların ardından vatandaşların gündeminde Karadeniz’de petrol ve doğalgaz var mı sorusu bulunuyor. Şimdi herkes Karadeniz’de doğalgaz bulundu mu sorusuna yanıt arıyor. Bir süredir denizlerde enerji kaynakları bulunması amacıyla çalışmalar devam ediyordu. Çalışmaların ardından konuyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Son olarak Karadeniz petrol ve doğalgaz iddiaları ile paralel olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma günü bir müjde vereceğini duyurması; Erdoğan’ın müjdesi Karadeniz doğalgaz bulunduğu yönünde mi olacak şeklinde soru işaretlerine neden oldu. Peki, Karadeniz’de doğalgaz var mı? Karadeniz’de petrol bulundu mu? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Karadeniz’de doğalgaz bulundu mu?

Karadeniz petrol bulundu mu iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bloomberg tarafından yapılan haberde Karadeniz’de enerji kaynağı bulunduğu iddia edildi. Yüksek ihtimalle bu enerji kaynağının doğalgaz olduğunun belirtilmesinin ardından Karadeniz’de doğalgaz mı bulundu sorusu tartışılmaya başladı. Aynı zamanda Reuters’da da Karadeniz’de iki bölgede enerji kaynağı bulunduğunun bir yetkili tarafından ifade edildiği aktarıldı. Bu haberlerin ardından Karadeniz doğalgaz bulundu mu sorusu gündemin en fazla tartışılan konuları arasına geldi. Peki, Karadeniz’de petrol var mı?

Doğalgaz nerede bulundu?

Karadeniz doğalgaz tartışmaları sürerken doğalgazın nerede bulunduğu da merak ediliyor. Bu konuyla ilgili de çeşitli iddialar ortaya atılıyor. İddialardan bir tanesine göre Tuna-1 ve Kıyıköy’de doğalgaz yatağı olduğu söyleniyor. Ayrıca bir süredir Kıyıköy yakınlarında doğalgaz araması yapıldığı biliniyordu. Bu nedenle Kıyıköy, Karadeniz’de doğalgaz rezervi olan bölge olarak iddia ediliyor. Ancak ilk olarak çıkan ve Karadeniz’de doğalgaz bulundu iddialarının yer aldığı haberlerde konum bilgisi paylaşılmadı. Şimdi, Kıyıköy ne tarafta konusunda da araştırmalar yapılıyor.

Karadeniz'de doğalgaz bulunup bulunmadığı ve bulunduysa nerede olduğu henüz bilinmezken konu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü vereceği müjde ile ilişkilendiriliyor. Bu konuyla ilgili de kesin bir açıklama olmamakla birlikte doğalgaz iddialarının yanıtının öğrenilmesi için gözler Erdoğan'ın Cuma günü yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası müjdenin Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu ile ilgili olup olmadığı öğrenilebilecek. Erdoğan'ın farklı bir müjde vermesi halinde ise yetkililerin Karadeniz'deki doğalgaz iddialarına nasıl yanıt vereceği de merak ediliyor.

Kıyıköy nerede?

Çıkan iddialar nedeniyle vatandaşlar tarafından her ihtimal değerlendiriliyor. Bu nedenle Kıyıköy nerede sorusuna da cevap aranıyor. Özellikle Kıyıköy hangi ile bağlı olduğu araştırılıyor. Kırklareli ili sınırları içinde olan ve Vize ilçesine bağlı olan Kıyıköy, doğal güzellikleri ile öne çıkıyor. Bir sahil kasabası olan Kıyıköy hangi bölgede sorusu da merak ediliyor. Marmara Bölgesi’nde bulunan Kıyıköy Karadeniz kıyısında yer alıyor. Yörenin temel geçim kaynağı ise balıkçılık ve ormancılık. Kıyıköy nüfusu ise 2015 senesinde yapılan sayıma göre 1948 kişi. Şimdi, tüm Türkiye Karadeniz’de doğalgaz bulundu mu iddialarının nasıl yanıtlanacağını ve doğalgaz bulunduysa nerede çıkacağını merak ediyor.

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