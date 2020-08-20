Karadeniz’de doğalgaz bulundu mu? Karadeniz’de petrol ve doğalgaz var mı? Kıyıköy nerede?

Dün ortaya atılan iddiaların ardından vatandaşların gündeminde Karadeniz’de petrol ve doğalgaz var mı sorusu bulunuyor. Şimdi herkes Karadeniz’de doğalgaz bulundu mu sorusuna yanıt arıyor. Bir süredir denizlerde enerji kaynakları bulunması amacıyla çalışmalar devam ediyordu. Çalışmaların ardından konuyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Son olarak Karadeniz petrol ve doğalgaz iddiaları ile paralel olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma günü bir müjde vereceğini duyurması; Erdoğan’ın müjdesi Karadeniz doğalgaz bulunduğu yönünde mi olacak şeklinde soru işaretlerine neden oldu. Peki, Karadeniz’de doğalgaz var mı? Karadeniz’de petrol bulundu mu? İşte konuyla ilgili tüm detaylar... Karadeniz’de doğalgaz bulundu mu? Karadeniz petrol bulundu mu iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bloomberg tarafından yapılan haberde Karadeniz’de enerji kaynağı bulunduğu iddia edildi. Yüksek ihtimalle bu enerji kaynağının doğalgaz olduğunun belirtilmesinin ardından Karadeniz’de doğalgaz mı bulundu sorusu tartışılmaya başladı. Aynı zamanda Reuters’da da Karadeniz’de iki bölgede enerji kaynağı bulunduğunun bir yetkili tarafından ifade edildiği aktarıldı. Bu haberlerin ardından Karadeniz doğalgaz bulundu mu sorusu gündemin en fazla tartışılan konuları arasına geldi. Peki, Karadeniz’de petrol var mı?

Doğalgaz nerede bulundu? Karadeniz doğalgaz tartışmaları sürerken doğalgazın nerede bulunduğu da merak ediliyor. Bu konuyla ilgili de çeşitli iddialar ortaya atılıyor. İddialardan bir tanesine göre Tuna-1 ve Kıyıköy’de doğalgaz yatağı olduğu söyleniyor. Ayrıca bir süredir Kıyıköy yakınlarında doğalgaz araması yapıldığı biliniyordu. Bu nedenle Kıyıköy, Karadeniz’de doğalgaz rezervi olan bölge olarak iddia ediliyor. Ancak ilk olarak çıkan ve Karadeniz’de doğalgaz bulundu iddialarının yer aldığı haberlerde konum bilgisi paylaşılmadı. Şimdi, Kıyıköy ne tarafta konusunda da araştırmalar yapılıyor. Karadeniz'de doğalgaz bulunup bulunmadığı ve bulunduysa nerede olduğu henüz bilinmezken konu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü vereceği müjde ile ilişkilendiriliyor. Bu konuyla ilgili de kesin bir açıklama olmamakla birlikte doğalgaz iddialarının yanıtının öğrenilmesi için gözler Erdoğan'ın Cuma günü yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası müjdenin Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu ile ilgili olup olmadığı öğrenilebilecek. Erdoğan'ın farklı bir müjde vermesi halinde ise yetkililerin Karadeniz'deki doğalgaz iddialarına nasıl yanıt vereceği de merak ediliyor.