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Karadeniz'de görülen mayınlarla ilgili Ukrayna'dan açıklama

30.03.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Karadeniz'de görülmeye başlanan deniz mayınlarıyla ilgili Ukrayna'dan açıklama geldi. Türkiye'nin yanı sıra Romanya'da da görülen mayınlardan Rusya'yı sorumlu tutan Ukrayna, bunların Deniz Kuvvetlerine kayıtlı olmadığını ifade etti.

Karadeniz'de görülen mayınlarla ilgili Ukrayna'dan açıklama

İlki geçtiğimiz cumartesi İstanbul Boğazı'nda, ikincisi de pazartesi günü İğneada açıklarında görülen deniz mayınlarıyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın sorumlu olduğunu belirtti.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rus askeri kuvvetlerinin, 2014 yılında Ukrayna'nın Sivastopol kentini geçici işgali sırasında ele geçirdiği deniz mayınlarını kullanarak, uluslararası ortaklar nezdinde Ukrayna'yı kasten kışkırtmaya ve itibarsızlaştırmaya çalıştığı ifade edildi.

"TÜM KARADENİZ'DE EYLEM SİLAHINA DÖNÜŞTÜ"

Açıklamada, Rusya'nın tüm Karadeniz'de, Azak'ın yanı sıra Kerç ve Karadeniz boğazlarında kasıtlı olarak deniz mayınlarını, her şeyden önce sivil nakliye ve denizdeki insan yaşamını tehdit eden fiili ayrım gözetmeyen eylem silahlarına dönüştürdüğü belirtildi.

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Ukrayna'ya karşı geniş çaplı savaş başlatan Rusya Deniz Kuvvetlerinin, sivil gemileri ele geçirip imha etmenin ve Ukrayna'yı denizden bombalamanın yanı sıra, deniz mayınlarını yeni bir "korsanlık yöntemi" olarak kullandığı ifade edilen açıklamada, sürüklenen mayınların kullanımı ve bunların öngörülemeyen sonuçlarının sorumluluğunun yalnızca Rusya Federasyonu ve donanmasına ait olduğu vurgulandı. (AA)

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