HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karadeniz'de hamsi bereketi! Zonguldak'ta balıkçılar 10 ton hamsiyle limana döndü

Karadeniz'de hamsi bereketi! Zonguldak'ta balıkçılar 10 ton hamsiyle limana döndü

25.11.2020 21:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Karadeniz'de hamsi bereketi! Zonguldak'ta balıkçılar 10 ton hamsiyle limana döndü

Balıkçılar, Zonguldak açıklarında avladıkları yaklaşık 10 ton hamsiyle limana döndü.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki limana yanaşan balıkçıların avladığı yaklaşık 10 ton hamsi, kasalarla araçlara yüklenerek Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.

1

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tonlarca balıkla limana dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

2

15 liradan satılan hamsinin kilosunun 3 TL'ye düştüğünü duyunca balıkçıya akın ettiler15 liradan satılan hamsinin kilosunun 3 TL'ye düştüğünü duyunca balıkçıya akın ettiler

"HAMSİ HALKIN BALIĞIDIR"

Bu yıl palamudun istenildiği gibi olmadığını anlatan Kayhan, "Hamsi halkın balığıdır. Hamsi milletin yüzünü güldürüyor, kasası 40-50 liraya gidiyor. Doğu Karadeniz kayıkları geldi. Balık geçen yıla göre zayıf ve ince. Limanımızda tekneleri görmekten ve endüstriyel balıkçılık açısından mutluyuz." dedi.

3

Tekne kaptanı Fahri Ören de yaklaşık 10 ton hamsiyi Kozlu açıklarında yakaladıklarını dile getirdi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
Kritik MGK toplantısı sonrası sert açıklama! Bildiri yayımlandıKritik MGK toplantısı sonrası sert açıklama! Bildiri yayımlandı
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

İddialar doğru çıktı! Aşkını ilan etti

İddialar doğru çıktı! Aşkını ilan etti

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Bakan Koca koronavirüs aşısıyla ilgili merak edilenleri açıkladı

Bakan Koca'dan aşı açıklaması! Tarih ve detayları verdi

İzmir'de dehşet! Küfürlü konuştuğu için kendisini uyaran genci kurşun yağmuruna tuttu

İzmir'de 70 yaşındaki adam dehşet saçtı

Bakan Koca, alarm veren illeri açıkladı! Vakalar yüzde 50 arttı

Bakan Koca, alarm veren illeri açıkladı! Vakalar yüzde 50 arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kritik MGK toplantısı sonrası sert açıklama

Kritik MGK toplantısı sonrası sert açıklama! Bildiri yayımlandı

Şanlıurfa'da korkutan yangın! Otelde kalanlar tahliye edildi

Şanlıurfa'da korkutan yangın! Otelde kalanlar tahliye edildi

25 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı: 28 bin 351

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.