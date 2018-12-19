HABER

Karadeniz'de ikinci kriz! Savaş gemisi yola çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2018 22:38 | Son Güncelleme

Ukrayna, Azak Denizi'nde Rusya ile yaşadığı krize rağmen yeni bir savaş gemisini bölgeye göndermeye karar verdi.

Karadeniz'de ikinci kriz! Savaş gemisi yola çıktı

Geçtiğimiz ay Azak Denizi’nde karşı karşıya gelen iki ülke güçleri kısa süreli bir çatışma yaşamıştı ve Rus denizciler Ukrayna’nın 3 gemisine el koyarak içindeki 24 Ukraynalı denizciyi gözaltına almıştı. Reuters’ta yer alan habere göre, Ukrayna çatışmaların yaşandığı bölgeye yeni bir savaş gemisi daha yollayacak.

Moskova yönetiminin 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesiyle gerilen iki ülke ilişkileri geçtiğimiz ay tavan yapmış ve Kerç Boğazı’nda fiili çatışmaya dönüşmüştü.

Daha önce Rusya’nın Ukrayna içinde desteklediği milisler ile Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmalarda yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
ABD Merkez Bankası Fed bu yıl dördüncü kez faiz arttırma kararı aldıABD Merkez Bankası Fed bu yıl dördüncü kez faiz arttırma kararı aldı
‘ABD’nin Suriye Kararı Türkiye’nin Güvenliği İçin Kötü’‘ABD’nin Suriye Kararı Türkiye’nin Güvenliği İçin Kötü’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna azak denizi Rusya Kriz Karadeniz

En Çok Okunan Haberler

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Elif Aksu, sevgilisi Kevin Reichard'dan ayrıldığını açıkladı

Elif Aksu, sevgilisi Kevin Reichard'dan ayrıldığını açıkladı

Dünya bu haberi konuşuyor! 'Erdoğan'ı memnun etmek için...'

Dünya bu haberi konuşuyor! 'Erdoğan'ı memnun etmek için...'

Aynes'e yeniden kayyum atanması kararı

Aynes'e yeniden kayyum atanması kararı

Barış Yarkadaş'tan olay sözler: CHP yönetimine göre Muharrem İnce aday olsa, yerel seçim genel seçime dönüşecekti

Barış Yarkadaş'tan olay sözler: CHP yönetimine göre Muharrem İnce aday olsa, yerel seçim genel seçime dönüşecekti

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Yunanistan ile yeni kriz kapıda: Türk savaş uçakları ihlal etti

Yunanistan ile yeni kriz kapıda: Türk savaş uçakları ihlal etti

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya bu haberi konuşuyor! 'Erdoğan'ı memnun etmek için...'

Dünya bu haberi konuşuyor! 'Erdoğan'ı memnun etmek için...'

Ve ABD kararını resmen duyurdu: Suriye'den çekilmeye başladık

Ve ABD kararını resmen duyurdu: Çekilmeye başladık

'Avrupalı diplomatların gizli tutanakları hackerların eline geçti'

'Diplomatların gizli tutanakları hackerların eline geçti'

Reuters duyurdu! ABD'den çok önemli Suriye kararı

Reuters duyurdu! ABD'den çok önemli Suriye kararı

Başları kesilmiş altı yavru fok bulundu

Başları kesilmiş altı yavru fok bulundu

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.