HABER

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:47 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'de, son yıllarda görülen farklı böcek türleri tarım ürünlerine zarar veriyor. Çay bitkisine zarar veren 'Ricania simulans' adlı, 'vampir' diye de bilinen kelebek türünün ardından fındık bahçelerinde görülen 'turunçgil uzun antenli teke böceği' ile mücadele yürütülüyor.

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, 'Drakula' olarak adlandırılan 'turunçgil uzun antenli teke böceği'nin ardından yeni bir tehlikeli tür daha ortaya çıktı. 'Kahverengi kokarca' adı verilen ve günde 30 kilometre yol kateden böceğin, fındık bitkisinin kökünü 20 günde kuruttuğu belirlendi.

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiği belirtilen böcek türü için harekete geçilirken, yurt dışından ithal edilecek sinek türü ile de biyolojik mücadele yapılması kararlaştırıldı.
'Kahverengi kokarca' ile biyolojik mücadele için gerekli olan finansmanın sağlanması adına, sektördeki temsilcilerinin de katılımıyla toplantı düzenlendi.
Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan 'kahverengi kokarca' için ihbar hattı da kuruldu. Üreticilerin bahse konu böceğe rastlamaları halinde '444 0208' numaralı hatta ihbarda bulunması istendi.
Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, sadece fındığın değil bütün meyve ve sebzelerin 'kahverengi kokarca' tehdidi altında olduğuna dikkat çekti ve şu bilgileri paylaştı: "Geçen mahsul yılında özellikle Artvin bölgesinde zarar vermeye başlamıştı.
Şu an 'kahverengi kokarca' Giresun'a kadar ulaşmış durumda. Sadece fındığa değil öz suyu olan bütün meyve ve sebzelere zarar veren bir hayvan. Çok acil önlem alınması gerekiyor. Biz gerekli araştırmalarımızı devam ettiriyoruz. Bakanlıkla ile de görüşmelerimizi yaptık. "
" Zararlı ile mücadele şeklinin kimyasallarla değil de biyolojik şekilde mücadele yapılmasına karar kılındı. 'Kahverengi kokarca'nın doğadaki düşmanı olan bir sinek çeşidini ithal edip Türkiye'de biyolojik mücadele başlatılacak.
Böcek, nisan ayından itibaren kışlıklarından uyanıp zarar vermeye başlıyor. Biz böceğin ilk çıktığı zamandan çalışmalara başlayıp zararı minimuma düşürmeye gayret edeceğiz."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
turunçgil uzun antenli teke böceği kahverengi kokarca Karadeniz

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti, resmi açıklama geldi

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti: Birlikte olduğumuz videoları sevgilisine gönderdi

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli şovu

Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli şovu

Bakanlık duyurdu! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Bakanlık duyurdu! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.