Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı: 21.7

Karadeniz Bölgesi’nde son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bölgede önceki gün ölçülen en yüksek hava sıcaklığı Giresun’un Espiye ilçesinde 21.7 derece oldu. Bu sıcaklık değeri ile aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış mevsiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil ve parkları doldurdu, bağ ve bahçe işlerine yöneldi. Samsun’da vatandaşlar parklarda kış güneşinin keyfini çıkardı. Trabzon’da ise vatandaşlar tarlalarını kazdı, hayvanlarını otlattı. Bölgede kış mevsiminde etkili olan sıcak havalara uzun yıllardır tanık olmadıklarını dile getiren vatandaşlar, yazdan kalma günler yaşadıklarını belirtti.

'SICAK HAVALARI GÖRENLER KENDİNİ SOKAĞA ATTI'

Trabzonlu İskender Yılmaz, "Havalar çok sıcak. Bugün Trabzon’da 18 dereceyi gösteriyor hava. Geçen yıl bu dönemlerde hava sıcaklıkları 8 derece falandı. Kar vardı, yağmur, soğuk vardı. Şimdi ise bahar havası esiyor. Küresel ısınma ile alakalı bir durum sanırım. Sıcak havaları görenler kendini sokaklara attı. Caddeler sokaklar çok kalabalık insanlar evlerde bunaldılar. Bu mevsimde bu havaları bulmak zor" diye konuştu.