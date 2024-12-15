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  4. Karadeniz'de korkunç olay... İki gemi ortadan ikiye bölündü! 13 mürettebatın olduğu öğrenilen gemide can pazarı

Karadeniz'de korkunç olay... İki gemi ortadan ikiye bölündü! 13 mürettebatın olduğu öğrenilen gemide can pazarı

15.12.2024 15:33
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.12.2024 15:33
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Karadeniz ile Azak Denizi’ni birleştiren Kırım Kerç Boğazı’nda dehşet verici bir kaza! Volgoneft 212 ve Volgoneft 239 adlı yakıt taşıyan gemiler, ortadan ikiye bölünerek korku dolu anlar yaşattı. Geminin ortadan ikiye ayrılma anı, bir personelin telefon kamerasına yansıdı.

Kırım Kerç Boğazı’nda Volgoneft 212 ve Volgoneft 239 isimli gemiler ortadan ikiye bölündü.

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Yakıt taşıdığı öğrenilen St. Petersburg limanına kayıtlı Volgoneft 212 adlı gemi, Kerç Boğazı yakınında kıyıdan sekiz kilometre uzakta ortadan ikiye bölündü.

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13 MÜRETTEBATIN CAN PAZARI

Gemide 13 mürettebatın yer aldığı ve gemide 4 bin tonun üzerinde akaryakıt bulunduğu öğrenildi.

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Yetkililer, römorkörle personel tahliyesi yapmaya çalıştıklarını belirtti.

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Yaşanan korkunç olay gemideki bir personelin telefon kamerasına anbean yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz gemi Kırım yakıt
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