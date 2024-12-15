Karadeniz'de korkunç olay... İki gemi ortadan ikiye bölündü! 13 mürettebatın olduğu öğrenilen gemide can pazarı

Kırım Kerç Boğazı’nda Volgoneft 212 ve Volgoneft 239 isimli gemiler ortadan ikiye bölündü.
Yakıt taşıdığı öğrenilen St. Petersburg limanına kayıtlı Volgoneft 212 adlı gemi, Kerç Boğazı yakınında kıyıdan sekiz kilometre uzakta ortadan ikiye bölündü.
13 MÜRETTEBATIN CAN PAZARI
Gemide 13 mürettebatın yer aldığı ve gemide 4 bin tonun üzerinde akaryakıt bulunduğu öğrenildi.
Yetkililer, römorkörle personel tahliyesi yapmaya çalıştıklarını belirtti.
Yaşanan korkunç olay gemideki bir personelin telefon kamerasına anbean yansıdı.