PKK'nın Kandil'deki kamplarında eğitim alan bir grup terörist, 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli üzerinden Doğu Karadeniz'e gönderildi. Örgütün sözde 'Karadeniz açılım grubu'ndan olan 22 kişilik terörist grup 4'erli ve 2'şerli gruba ayrılarak Gümüşhane, Trabzon, Ordu, Tokat, Sivas ve Giresun kırsalına dağıldı. Karadeniz'in sarp arazisinde, sık ormanlarında saklanan teröristler, 2015 yılının Haziran ayında Giresun'un Kümbet yaylası kırsalında yapılan telsiz görüşmesiyle, istihbarat birimlerince tespit edildi.

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere bir darbede günlüklerinden

Giresun'da eylem yaparak Ordu kırsalına kaçan 7 PKK'lı teröristin biri, 20 Ağustos 2016'de Gölköy, 6'sı ise 30 Eylül 2016'da Mesudiye kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinden çıkan fotoğraflarla PKK'nın bölgeye gönderdiği 22 kişilik sözde 'Karadeniz açılım grubu' da deşifre oldu.

Teröristlere ait harita ve dokümanların istihbarat birimlerince titizlikle incelenmesiyle, Ordu ve Giresun kırsalında saptanan 10'a yakın PKK sığınağı ile depo da ele geçirildi. Depolarda bulunan harita ve dokümanlardan, teröristlerin Giresun Güce ilçesinde kış üstlenmesi yaptığı, bahar döneminde ise buradan bölgeye dağılarak eylemler yaptığı istihbaratına ulaşıldı. Giresun yaylalarında evlerden çaldıkları yiyeceklerin tükenmesi üzerine kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan teröristlerden bazıları, bölgede kıstırılınca 2017 yılının sonlarına doğru güvenlik güçlerine teslim olmak zorunda kaldı.

Giresun kırsalında 2017 yılında teslim olan bir teröristin Tunceli'de eğitim alarak Erzincan üzerinden yürüyerek Giresun kırsalına ulaştığı, bölgede kaldığı süre içerisinde de her şeyi günlüğüne yazdığı ortaya çıktı. Ele geçirilen günlükte; teröristlerin bölgedeki telsiz kestirmesinin istihbarat birimlerince sürekli tespit edilmesi üzerine takviye isteyemedikleri, bölgeye takviye gönderilen terörist gruplarla buluşma sağlayamadıkları, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Özel Operasyon (JÖPER), Polis Özel Harekât (PÖH) ekiplerinin aralıksız operasyonlarını sürdürmesi nedeniyle panik içerisinde oldukları, insansız hava araçları (İHA) nedeniyle de hareket edemeyince ormanda sıkıştıkları yer aldı.

Günlükte; korucuların sürekli ormanlarda dolaşması, çoğalan yaban hayvanlarının tehlike oluşturması, yayla evlerinin sık sık kontrol edilmesiyle artık buralardan erzak çalamadıkları, soğuktan sığınaklarda kronik hastalıklarla karşı karşıya kaldıkları, geri dönmek için örgütten izin istemelerine rağmen izin alamadıkları ve ölümü beklediklerinin yazıldığı da ortaya çıktı. Bu arada 4 Aralık 2017'de Trabzon Erikbeli Yaylası kırsalında içinde banyo ve tuvaletin de bulunduğu sığınak ele geçirildi. 27 Aralık 2017'de ise Erzincan Refahiye'de hava harekâtında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, içinde mühimmat, yaşam malzemesi ve gıda olan 2 sığınak ile 4 depoda imha edildi.