Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!

Karadeniz kırsalında son yıllarda güvenlik güçlerinin insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonlarıyla büyük darbe alan PKK'nın 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nu etkisiz hale getirildi. Yaz döneminde Tunceli üzerinden 8 kişilik yeni bir terörist grubun bölgeye takviye gönderildiği telsiz kestirmesi ve istihbari çalışmalar sonucunda belirlendi. Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri, yaylada kasaptan kuzu eti çalan teröristlerden 1'ini 12 Eylül'de Giresun kırsalında çatışmada etkisiz hale getirdi. Gümüşhane-Giresun kırsalında yürütülen hava destekli operasyonlarda çatışma bölgesinden 2 PKK'lı terörist kaçtı. Ormanlık alanlardaki fotokapanlar ve İHA'lardan rahat hareket edemeyen teröristler, alternatif yol bulamayınca sıkıştı. Güvenlik güçlerinin kış üslenmesini önlemek için yayla evlerini yaz döneminden itibaren sıkı takibe almasıyla, teröristler açlık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

KIŞ ÜSLENMESİ YAPAMADAN KAÇTILAR

Yiyecek bulmakta güçlük çeken, kış üslenmesi yapamayan teröristlerden bazıları Tunceli'ye geri kaçtı. Giresun kırsalında ormanda sıkışan 3 kişilik terörist grubu ise izini kaybettirdi. Teröristlerin halen bölgede olabileceği ihtimali üzerine, güvenlik güçleri yayla evlerini gece-gündüz gözetim altında tutuyor. Daha önceki yıllarda Karadeniz kırsalındaki PKK'lı teröristlerin Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Sivas kırsalında yayla evlerinden erzak ve yaşam malzemesi çalarak bu bölgelerde kış üslenmesi yaptığı belirlenmişti. Örgütün sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'ndan geriye kalanların yaz dönemindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilmesiyle, takviye gönderilen grubunda bölgede henüz kış üslenmesi hazırlığı yapamadığı belirtildi.