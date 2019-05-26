Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında; Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri ve komandoların katılımıyla eş zamanlı operasyonlar sürdürülüyor. Operasyonlarda teröristlere ait sığınak ve depolar da tek tek tespit ediliyor. PKK'nın sözde 'Karadeniz açılım grubu'nun etkisiz hale getirildiği bölgede, yeni terörist gruplarının sızmaması için insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonlar gerçekleştiriliyor.

DEPO İMHA EDİLDİ

Giresun kırsalında yakalanan ve sorguya alınan PKK'lı teröristlerden 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu ile 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan, bölgede güvenlik önlemeleri altında güvenlik güçlerine depolarının yerini gösterdi. JÖH ve komando timleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Damlı ve Elceğiz köyleri kırsalında, teröristlerin gösterdiği ormanlıkta arama yaptı. Yapılan aramalar sonucu roket başlıkları, mühimmat ve silahların bulunduğu depoya ulaşıldı. Silahlara el koyulurken, depo ise kontrollü olarak imha edildi. Depoda RPG 7 anti-tank mühimmatının yanı sıra 2 güneş panelinin saklandığı görüldü.

Bölgede, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların yoğunlaştırılarak, sürdürüleceği belirtildi.



