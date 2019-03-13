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Karadeniz'de roket ve füze atışı yapılacak! Ordu Valiliği'nden uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 20:05 | Son Güncelleme

Sinop'ta, 18 Mart-5 Nisan tarihlerinde roket ve füze atışı yapılacağı belirtilerek, atış saatlerinde balıkçıların denize açılmaması gerektiği bildirildi.

Karadeniz'de roket ve füze atışı yapılacak! Ordu Valiliği'nden uyarı

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 58. Topçu Tugay Komutanlığınca, 18 Mart - 5 Nisan 2019 tarihlerinde MSB Sinop Atış Alanı'ndan (Test Merkezi) NOTAM-NOTMAR sahası ve süresi içerisinde belirtilen hedeflere roket ve füze atışları icra edileceği aktarıldı.

Gerçekleştirilecek roket ve füze atışı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon Valilikleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığının uyarıldığı vurgulanan açıklamada, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istendi.

"DENİZE AÇILMAYIN"

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan uyarıda, atış faaliyetinin emniyetli bir şekilde icra edilmesi, herhangi bir can ve mal kaybına neden olunmaması maksadıyla 18 Mart-5 Nisan 2019 tarihleri arasında, sabah 07.00'den akşam 18.00'e kadar Sinop'tan Doğu Karadeniz'e doğru (Samsun'dan Trabzon'a kadar) yer alan bölgede liman çıkışı yapacak teknelerin uyarılması ve söz konusu tarih ve saatlerde balıkçıların denize açılmamalarına yönelik bilgilendirilmesi istendi."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Ordu Valiliği roket ve füze atışı

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