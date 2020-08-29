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Karadeniz'de Rus uçaklarından ABD uçağına önleme

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2020 09:22 | Son Güncelleme

Karadeniz üzerinde keşif uçağı yapan ABD’ye ait gözlem uçağı, 2 adet Rus Su-27 ile sıkıştırılarak uzaklaştırıldı.

Karadeniz semalarında dün akşam saatlerine doğru hareketli dakikalar yaşanırken en önemli hava olayı yine ABD ile Rus uçakları arasında gerçekleşti. Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletlerine ait Boeing RC-135 tipi keşif uçağı Karadeniz’in tarafsız sularında uçuş yaparken Rus radarları tarafından takibine başlandı. Kırım açıklarında gerçekleşen uçuş üzerine Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’nden kalkan 2 adet Su-27 tipi savaş uçakları ABD keşif uçağına yaklaştı. Rus savaş uçakları ABD’nin keşif uçağını aralarına alarak takibe başladı. Rus uçaklarının yakınlaşması sonrası ABD uçağı uçuş yaptığı bölgeden uzaklaştı. Rus uçakları bunun üzerine kendi üslerine geri döndü. Rusya tarafından yapılan açıklamada ABD’nin uçuşunun tarafsız sularda gerçekleştiğini açıklayarak Rus sınırına yaklaşması sırasında önleme gerçekleştiğini ve bu önlemenin uluslararası hukuka uygun gerçekleştiği ifade edildi.

İNGİLİZ UÇAĞI DA KARADENİZ'DE GÖRÜLDÜ

Karadeniz’de ABD ile Rus uçakları arasında gerilim yaşanırken Rusya’nın sivil istihbarat grupları tarafından paylaşılan bilgilere göre İngiltere’ye ait Raytheon Sentinel tipi gözlem uçağının da Karadeniz üzerinde uçuş yaptığı aktarıldı. Ayrıca Karadeniz üzerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının da Türk hava sahasında uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken Rus uçaklarının İngiltere’ye ait keşif uçağına müdahale etmediği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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