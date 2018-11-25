HABER

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.11.2018 16:50 | Son Güncelleme

Rusya, Ukrayna ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Karadeniz'den Azak Denizi'ne ulaşımı yasakladığını duyurdu. Gelen bilgilere göre Rusya, büyük bir kargo gemisini Kerç Boğazı'nda bekleterek Ukrayna savaş gemilerinin boğazı geçmesini engelliyor.

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Rus savaş gemilerinin, Kırım açıklarında Azak Denizi'nde Rusya kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine müdahale ettiği bildirildi. Rusya'dan yapılan açıklamada, Ukrayna ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Karadeniz'den Azak Denizi'ne geçişi kapattığı duyuruldu.

KARADENİZ'DE GERGİNLİK

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, yerel saat ile sabah 07.00 sularında Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 savaş gemisinin Rusya'nın kara sularına izinsiz giriş yaptığı belirtildi. Gemilerin izin uygulamasına tabi olan Kerç Boğazı'na doğru ilerlediği kaydedilen açıklamada, Ukrayna gemilerinin Rus sularında tehlikeli manevralar yaptığı ve sınır güvenliği uyarılarını yok saydığı savunuldu. Açıklamada, Rus sınır güvenlik hizmetlerinin Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda bütün önlemleri aldığı bildirildi.

GEÇİŞLER KAPATILDI

Rusya, Ukrayna ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Karadeniz'den Azak Denizi'ne geçişi kapattığını duyurdu.

Bakan indirimi duyurmuştu! Kapış kapış satıldıBakan indirimi duyurmuştu! Kapış kapış satıldı
Rus uçakları, Halep'in güneyinde hava saldırısı düzenlediRus uçakları, Halep'in güneyinde hava saldırısı düzenledi
Alman ordusunda etkin personel sayısı artacakAlman ordusunda etkin personel sayısı artacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Karadeniz azak denizi tehlikeli gerginlik

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus uçakları, Halep'in güneyinde hava saldırısı düzenledi

Rus uçakları, Halep'in güneyinde hava saldırısı düzenledi

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

Sırbistan'da 440 yıllık tek Osmanlı hamamı

Sırbistan'da 440 yıllık tek Osmanlı hamamı

Kolombiya'da çikolata yeme rekoru denenecek

Kolombiya'da çikolata yeme rekoru denenecek

Tam 4 bin yıllık! Kimin mezarı olduğu ortaya çıktı!

Tam 4 bin yıllık! Kimin mezarı olduğu ortaya çıktı!

Tüm koruma çabalarına rağmen... Trump bu kez çok fena köşeye sıkıştı!

Tüm koruma çabalarına rağmen... Trump bu kez çok fena köşeye sıkıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.