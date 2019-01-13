Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

"Saat 07.45 sıralarıydı. Çok güçlü bir ses duydum. Daha sonra dalga sesleri gelmeye başladı. Gemi titredi. Hemen yerimden kalktım. Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anladım. Yukarı çıkarak neler olduğuna baktım. Gemici tayfalarının reisi olan Milnichenko Pavlo'nun bağırarak geminin battığını söyleyip panik halinde koşuşturduğunu gördüm. Geri aşağıya indim. Termal kıyafetlerimi ve can yeleğini aldım. Acil toplanma yeri olan köprü başında toplanmaya başladık. Termal kıyafetlerimizi giydik. Kaptanın olay olduğu anda uyuduğunu düşünüyorum çünkü toplandığımız yere geldiğinde yeni uykudan uyanmış gibiydi."

Kuru yük gemisinde "gemici" olarak görev yapan Herashchenko Oleh, ifadesinde yola çıkmadan önce gereken tüm kontrollerin yapıldığını, Kırım'ın Kerç şehrinde hava durumunun kötü olması nedeniyle bir süre beklediklerini söyledi.

"AĞAÇTAN MASA BULUP ONA TUTUNDUM"



Filikaların denize inmesi için gereken her şeyin yapıldığını ifade eden Oleh, gemi yan yattığı için filikaların denize indiğini kaydetti.

"Ben iki tahta parçasına tutundum" diyen Oleh, şunları söyledi:

"Daha sonra ağaçtan masa bulup ona tutundum. Can salı gördüm ancak ulaşamadım. Etrafıma baktığımda yanımda Ilchenko Yevhenii vardı. Birlikte kurtulmaya çalıştık ancak dalgalardan dolayı Ilchenko Yevhenii benim arkamda kaldı. Başka kimseyi görmedim. Kurtulana kadar masaya tutunarak hayatta kalmaya çalıştım. Bu şekilde en az iki saat kaldım. Gemi eski bir gemiydi. Hava şartlarının da kötü olmasından dolayı geminin bu duruma dayanamayıp battığını düşünüyorum."

"KAPTAN ÇOK KONUŞAMADI, DONMAYA YAKIN VAZİYETTEYDİ"



"Gemici" olarak çalışan Ilchenko Yevhenii ise gemi batmaya başlamadan hemen önce yemekhanede yemek yediğini belirtti.

Gemide önce bir ses, sonra da titreşim hissettiğini dile getiren Yevhenii, şunları kaydetti:

"Gemi yan yatmaya başlayınca herkes kendini suya atmaya başladı. Atlayan kişilerin üzerinde termal kıyafet olduğundan dolayı kimin ne yaptığını tespit edemedim. Suya atladığımda arkamda kim olduğuna bakmadım. Suya atladığımda çok dalga vardı. Dalgalar beni sağa sola vururken can simidi ile duman saçan filikaya yüzerek vardım. İçinde iki kişi vardı. Bir kişi termal kıyafetliydi. Ben filikaya geldiğimde filikanın içi su ile dolmuştu. Kaptanın vücudunun yarısı suyun içindeydi. Kaptan, termal kıyafet ve can yeleği giymemişti ancak yanındaydı. Ben filikaya geldiğimde kaptana karaya ne kadar kaldığını sordum.