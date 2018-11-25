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Karadeniz'de gerginlik! Rusya, Ukrayna'nın savaş gemisini vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 25.11.2018 21:58 | Son Güncelleme

Karadeniz'de Rusya-Ukrayna gerginliği büyüyor. Ukrayna Ordusundan yapılan son dakika açıklamasında, "Bir savaş gemimize Rusya tarafından ateş açıldı." denildi.

Karadeniz'de gerginlik! Rusya, Ukrayna'nın savaş gemisini vurdu

Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinden bu yana gerilim yaşayan Moskova ve Kiev yönetimleri, son dönemin en fırtınalı gününü yaşıyor. Bu sabah Kerç Boğazı’na doğru ilerleyen Ukrayna savaş gemileri Rus donanması tarafından zorla durduruldu. Bir Rus gemisinin Ukrayna destroyerine çarptığı kayıtlara yansıdı.

Rusya öğle saatlerinde Kırım Yarımadası’nı ana karaya bağlayan köprüyü ulaşıma kapattı, akşamüstü ise savaş uçaklarını Kerç Boğazı üzerinde uçurdu.

RUSYA KERÇ BOĞAZI'NDA KONTROLÜ ELİNE GEÇİRDİ

Azak Denizi ve Kerç Boğazı 2003 tarihli bir anlaşma ile Ukrayna ve Rusya'nın ortak karasuları olarak belirlenmiş olsa da, Moskova'nın Kiev'e ait Kırım Yarımadası'nın 2014 yılında önce işgal sonra ilhak etmesi ile birlikte boğazın ve iç denizin giriş ve çıkış kontrolü tamamen Kremlin'in eline geçmiş durumda.

Rusya, Kırım'ı ilhak ettikten sonra Kerç Boğazı üzerine inşa ettiği köprünün açılışını ise bu yılın Mayıs ayında yaptı.

Ukrayna'da 2014 yılında yaşanan hükümet karşıtı protesto gösterileri ile başlayan süreçte ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev arasında çatışmalar yaşanmış, ilhak süreci de aynı dönemde meydana gelmişti.

Kırım Türklerinin boykot ettiği tartışmalı referandumla bölgeyi kontrol eden Rusya’ya Batılı ülkeler yaptırım uyguluyor.

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