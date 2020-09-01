Karadeniz’deki Doğalgaz Türkiye’ye çağ mı atlatacak?

Karadeniz bölgesinde yapılan keşif gerçekten ülkeye çağ atlatacak ve ülkenin enerji/doğalgaz kaynakları açısından Dışa Bağımlılığını sonlandırabilecek nitelikte mi ? Türkiye, dünyadaki enerji arz artışı sıralamasında Çin'den sonra gelen 2. ülke ve enerji ihtiyacının yaklaşık %72'sini ithalat yolu ile karşılayan, enerji bakımından yüksek oranda dışa bağımlı bir durumda. İthalatının %99 'u Rusya'dan karşılamakta. Bu durum hem ülke güvenliği hem de ekonomisi bakımından ciddi bir sorun yaratmakta. Türkiye'nin yıllık doğalgaz üretimi ise yaklaşık 45 milyar m3 oranında, yani ihtiyacının yalnızca %3'ü'nü kendi ürettiği gaz ile karşılayabiliyor. Türkiye'nin enerji kaynakları bakımından yüksek oranda dışa bağımlı durumu dikkate alındığında, üreteceği her 1 m3 doğalgaz jeopolitik ve ekonomik öneme sahip olmakla birlikte; 20 Temmuz 2020 tarihinde arama çalışmalarına başlanılan doğalgaz rezervlerinin, 21.08.2020'de keşfedildiği ve 2023 itibari ile kullanılabilir hale getirileceği hususu biraz iyimser bir bakış açısı. Net bir rakam açıklamak için süre erken; bulunan kaynakların kaçta kaçığının enerjiye dönüştürülebileceği yoğun bir araştırma gerektiriyor. Çünkü bulunan her kaynak, enerjiye dönüştürülemeyebilir, yanıltıcı olabilir. Bahsedilen Tuna-1 bölgesi ise aslında yeni keşfedilen bir bölge değil. 15-20 yıl önce ki jeopolitik raporlar da yer alan bir bölge. Geçtiğimiz sene içerisinde örneğin; Trakya bölgesinde bunun 62 katı oranında doğalgaz bulunduğu da söylenmişti. Tüm bu nedenler ile, dış siyaset ve uluslararası ekonomiyi ilgilendiren bu tarz konularda aceleci davranmamakta fayda var. Bahsedilen rakamlar yanıltıcı olmasa dahi, bu kaynağın kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi oldukça maliyetli bir yatırım gerektiriyor. Doğalgazın keşfi ayrı bir konu, kullanılır hale getirilmesi ayrı. Rakamların doğru ve enerjinin tamamının kullanılabilir olduğunu varsayalım, bunu işlemek yakın vade de değil orta vade de yani 5-10 yıllık bir süreç içerisinde ancak mümkün olabilecektir. İşlemeyi kimin yapacağı hususu da başlı başına bir konu ; bunu karşılayacak yerli, yeterli sermayemiz, kamu yatırım maliyetimiz var mı?

Doğalgaz; Boru Hattı Taşımacılığı veya Tankerler ile taşınır. Denizaşırı doğalgaz ithalatçısı ülkeler için tanker taşımacılığı bir zorunluluktur. LNG, sıvılaştırılmış doğalgaz anlamına gelir ve taşınması için yüksek yalıtım, özel soğutma sistemleri gibi gazın sıvı fazda kalmasını sağlayan yüksek maliyetli teçhizat gereklidir. CNG ise sıkıştırılmış doğalgazdır; işlenmesi yüksek maliyet gerektirir. Enerjiyi üretebilmek için yeterli CNG tesisleri ve depolama olanaklarının bulunması zaruridir. Hepsinin yanı sıra, doğalgazın en büyük dezavantajlarından biri saklama sorunudur. Rezervden çıkarıldıktan sonra kısa zaman içerisinde boru hattı veya tankerler ile taşınması gereklidir. Burada da, hali hazırda yürürlükte bulunan uluslarası sözleşmeler konusu gündeme gelecektir. Aktif ve yoğun 3 boru hattımız mevcut : Batı Trakya Hattı, Mavi Akım Hattı ve Türk Boru Hattı... Rusya, İran, Azerbeycan gibi ülkelerle yürürlükte bulunan anlaşmalarımız var, bu ülkelerle tekrar masaya oturulması ve sözleşmelerin revize edilmesi gerekecek. Türkiye'nin uluslararası piyasa da ödediği enerji maliyetleri oldukça yüksek; gazın yıllık fiyatı ortalama 27-28 milyar dolar iken, Türkiye'nin ödediği fiyat 70 milyar dolara yakın.

Aslında ABD ve birçok ülke için Türkiye'nin jeopolitik konumu büyük öneme sahiptir. Türkiye, tespit edilen ve kullanılan enerji rezervlerinin %70'ine komşudur. Kuzey,Güney,Doğu,Batı hatlarının arasında bir enerji köprüsü oluşturmaktadır. Ne yazıkki, yetersiz altyapı ve enerji açığı nedenleri ile enerji üretememekte ve uluslararası coğrafi önemini BTC Boru hattından aldığı transit geçiş ücreti ile sınırlı olarak kullanabilmektedir. Keşfedilen doğalgaz miktarının tamamının kullanılabilir olduğu, yapılacak yeni keşiflerle sayının destekleneceği ve/veya hızlı bir şekilde kullanılabilir hale geleceğini varsaydığımızda Türkiye'nin uluslararası dış siyasette sözünün yükseleceği ve müzakere gücünün artacağı şüphesizdir. Sakarya Gaz Hattı olarak adlandırılan Karadeniz doğalgaz keşfi, Türkiye'nin dışa bağımlılığını sonlandırmayacak ama azaltacaktır. Cari hesaplara ilişkin, ülkenin yalnızca bu keşif ile eksiden artıya geçeceği, çağ atlayıp eksen değiştireceği iddialarını ise fazla iddialı buluyorum. Rusya mevcut ve kullanılabilir rezervleri ile her yıl bu sayının 2 katından fazlasını üretmektedir.