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Karadeniz'deki krizin ardından peş peşe açıklamalar!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2018 01:04 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açılmasına ilişkin, Moskova yönetimine Kerç Boğazı'ndaki geçiş serbestisini yeniden sağlaması çağrısında bulundu. Öte yandan NATO da, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarındaki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek itidal çağrısında bulundu.

Karadeniz'deki krizin ardından peş peşe açıklamalar!

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'ya Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı'ndaki geçiş serbestisini yeniden tesis etmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Taraflara itidal çağrısı yapılan açıklamada, Kerç Köprüsü'nün Rusya tarafından Ukrayna'nın rızası dışında inşa edildiğine dikkat çekilerek köprünün Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini de ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, AB'nin Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını da tanımadığı ve tanımayacağı kaydedildi.

Azak Denizi'nde Rus ve Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmişti. Karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında, FSB'ye ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve iki kişinin yaralandığını duyurmuştu. Gemilerin Rus özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.

NATO'DAN AZAK DENİZİ İÇİN İTİDAL ÇAĞRISI

NATO, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarındaki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek itidal çağrısında bulundu.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ukraynalı yetkililerle de irtibat içindeyiz. İtidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Lungescu, NATO'nun Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve karasuları içindeki seyrüsefer serbestisini güçlü bir şekilde desteklediğini anımsatarak, "Rusya'ya, uluslararası hukuk uyarınca Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına engelsiz erişim sağlaması çağrısını yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

NATO liderlerinin temmuz ayında düzenlenen Brüksel Zirvesi'nde Ukrayna'ya olan desteklerini yinelediklerini aktaran Lungescu, Rusya'nın Kırım, Karadeniz ve Azak Denizi'ni askerileştirme çalışmalarının Ukrayna'nın bağımsızlığını tehdit ettiğini kaydettiklerini hatırlattı. (AA)

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