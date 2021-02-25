Karadeniz'deki vaka artışı endişe yaratıyor! Üst düzey kısıtlama talebi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15- 21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz Bölgesi’nden oldu. Son verilere göre; vaka yoğunluğunun en fazla olduğu Ordu'da her 100 bin kişiden 228'inde virüs tespit edildi. Ordu'yu her yüz bin kişide 200 barajını aşan Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize takip etti. Karadeniz için riskin devam ettiğini belirten uzmanlar, bölgedeki hareketliliğin kontrol altına alınmasını öneriyor. Bölgede yaklaşan turizm sezonu öncesi sektör temsilcileri de kısıtlama tedbirlerinin en üst düzeye çıkarılarak, sezona kadar vakaların düşürülmesi çağrısında bulundu.

'GEREKEN TEDBİRLER NE İSE ALINMASI GEREKİYOR'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, Covid- 19 virüsünün geçen yıl ortaya çıkmasıyla turizmin etkilendiğini belirterek, süreçte turizm serbestliği kriterlerinin değiştiğini ve Covid-19 aşılarının ön plana çıktığını söyledi. 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı ile yaz turizm sezonunun başlayacağını kaydeden Kantarcı, "Bizim artık sezonda dolu dolu iş yapmamız gerekiyor. Bahara yaklaştığımız bugünlerde vaka sayıları bölgemizde yüksek. Bununla alakalı alınması gereken tedbirler her ne ise alınması gerekiyor. Kısıtlamaysa kısıtlama, kapamaysa kapama. Ama artık mart ve nisan aylarında, Ramazan ayı tamamlanana kadar gereken tedbirlerin alınıp sezon öncesinde hazır vakaların minimize edilmiş hale gelmiş olması gerekiyor" diye konuştu.