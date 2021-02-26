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Karadeniz'deki vaka artışının nedeniyle ilgili flaş açıklama: 'Yanlış anlama' olabilir

26.02.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Karadeniz'deki vaka artışının nedeniyle ilgili flaş açıklama: 'Yanlış anlama' olabilir

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Aksakal Tanyel, Karadeniz’deki corona virüs vaka artışını değerlendirdi. Tanyel, “İnsanlar sokağa çıkma kısıtlamasını ’dışarı çıkmamak’ olarak algılamış. Maalesef evlerde temas çok fazla” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 15-21 Şubat verilerine göre Türkiye’de 44 bin 294 corona virüsü vakası tespit edildi. Karadeniz Bölgesi’nin tespit edilen vaka sayısı ise 10 bin 639 kişi oldu.

Türkiye’deki vakaların yüzde 24,1 yani her 4 vakadan 1’i Karadeniz Bölgesi’nde. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli akademisyenler vaka artışlarının ev ziyaretlerinden kaynaklı olabileceğini belirtirken yaşanan artışın devam etmesinin endişe verici olduğuna dikkat çektiler.

"EVLERDE TEMAS ÇOK FAZLA"

Yaz aylarına göre vaka sayılarında 2-3 kat artış olduğunu belirten OMÜ Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Aksakal Tanyel, "Samsun’da ağustos ayına göre 2-3 katı vaka var. Tabii, kasım ve aralık ayları kadar yüksek değil. Biliyoruz ki mutant virüs daha kolay bulaşıyor. Dikkat edilmediği takdirde vakaların artmasından endişeleniyoruz. Biz yaz aylarını rahat geçirmiştik. Aralık ve kasım aylarında çok fazla hastamız oldu, servis açmak zorunda kaldık. Daha sonra ocak ayında biraz rahatlamışken, şubat ayında tekrar poliklinik başvuru sayılarında ve yatan hasta sayılarında artış görmeye başladık. Hastalarımıza ‘nereden bulaştı’ diye sorduğumuz zaman çoğunda maalesef ortak düzenlenen ‘mevlit ve doğum günü kutlama’ gibi öyküler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla insanlar sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkmamak olarak algılamış olsalar bile maalesef evlerde temas çok fazla. Kalabalık ortamlarda çok fazla bulunuyorlar. Dolayısıyla kalabalık ortamlarda birkaç kişi enfekte olunca daha sonra 5-6 aile bir kişiden enfekte olup hastalanabiliyorlar. Şubat ayında bir artış yakaladık ve bu şekilde artarak gidecek diye korkuyorum” diye konuştu.

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"KARADENİZ'E ÖZGÜ BİR MUTANT YOK"

Karadeniz’e özgü bir mutant olmadığını açıklayan Tanyel, “Dikkat edilmemesi ve biraz da ihmal edilmesi belki biraz da insanların kısıtlamalardan sıkılmasından dolayı maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı için bunların olduğunu düşünüyorum. Yine maske ve mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Aşı sırası gelen herkesin özellikle aşılanması gerekiyor. Aşının çok ciddi bir yan etkisi yok” şeklinde konuştu.

"YAZ AYLARINI RAHAT GEÇİRDİK"

Karadeniz Bölgesi’ne özgü mutasyonun olmadığını söyleyen OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, “Son günlerde Samsun’da vaka sayılarında bir artış oldu. Laboratuvara gelen örnek sayılarında ve oranlarında son birkaç haftadır artış var. Diğer illere göre kıyasladığımız zaman bu artış özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde görülüyor. Fakat farklı bir neden, bilenen bir şey değil. Samsun’da, Türkiye’de diğer bölgelerde görülenlerden farklı bir mutasyon saptanmadı. Saptanan mutantlar Türkiye’nin diğer illerinde de bulunuyor. Bu vaka sayılarındaki artış belki şöyle açıklanabilir. Biz yaz aylarını Samsun’da çok rahat geçirdik. Vaka sayılarında çok artış yoktu. Bizdeki vaka sayılarındaki artış kasım ve aralıkta görüldü. Kasım ve aralık ayından sonra düşme yaşandı ama çok fazla bir düşüş kaydedilmedi. Oranlarımız belli sayılarda kaldı. Mesela Güneydoğu’daki illere bakarsak onlar ağustos ve eylül aylarında pik yaşadılar. Bizde bu şekilde olmadı. Ağustos ve eylül aylarını rahat geçirdik. Bizdeki artış daha geç olduğu için belki düşme de daha geç yaşanacak” şeklinde konuştu.

(İHA)

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