Karadeniz'e düşen gök taşı Soçi'den görüntülendi

Karadeniz'in, Rusya kıyılarına dün akşam saatlerinde bir göktaşı düştü.

Büyük bir ışık topuyla denize inen gök taşı etrafı aydınlatırken, Rusya'nın Soçi kentine bağlı Lazarevsky ilçesinde yaşayanlar bu tarihi anlara tanıklık etti.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Büyük bir hızla ilerleyen gök taşı, Karadeniz sularına yaklaştığı anda ise büyük bir patlamayla ortadan kayboldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Rus gündeminde büyük ilgi toplayan görüntüler sosyal medyada da defalarca kez paylaşıldı.

Rus uzmanlar, gök taşının denize düşmesiyle facianın eşiğinden dönüldüğü şeklinde yorumlarda bulundu.

(İHA)

