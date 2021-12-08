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Karadeniz'e düşen gök taşı Soçi'den görüntülendi

08.12.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Karadeniz kıyılarına düşen bir göktaşı, Soçi kentinden saniye saniye görüntülendi.

Karadeniz'in, Rusya kıyılarına dün akşam saatlerinde bir göktaşı düştü.

Büyük bir ışık topuyla denize inen gök taşı etrafı aydınlatırken, Rusya'nın Soçi kentine bağlı Lazarevsky ilçesinde yaşayanlar bu tarihi anlara tanıklık etti.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Büyük bir hızla ilerleyen gök taşı, Karadeniz sularına yaklaştığı anda ise büyük bir patlamayla ortadan kayboldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Rus gündeminde büyük ilgi toplayan görüntüler sosyal medyada da defalarca kez paylaşıldı.

Rus uzmanlar, gök taşının denize düşmesiyle facianın eşiğinden dönüldüğü şeklinde yorumlarda bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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