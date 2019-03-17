İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İmamoğlu çıkmış diyor ki 'Ben şuyum, ben buyum.' Ben de bir Karadeniz evladıyım. Karadeniz evladı PKK'ya uşak olmaz. Yazıklar olsun. Hadi kalkıp 'PKK'dan oy bekleyenin Allah cezasını versin.' desinler." dedi. İstanbul programına Harem'den başlayan İçişleri Bakanı Soylu, Üsküdar Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Hilmi Türkmen ile beraber otobüsle Mimar Sinan, Ünalan, Cumhuriyet ve Bulgurlu mahallerinde halkı selamlayıp bez çanta ve oyuncak dağıttı. Daha sonra Ümraniye'de düzenlenen mitingde konuşan Soylu, yerel seçimlerden sonra 4,5 yıl seçim olmayacağını, vatandaşların Türkiye'nin yarınlarını ve istikrarını düşünerek oy vermelerini istedi. 27 Mayıs darbesinden AK Parti öncesine kadar geçen sürede yaşananlara değinen Soylu, Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, kendi ayakları üzerinde durmasının engellendiğini anlattı. Yıllarca halkın irticacı, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, başı açık-başı örtülü olarak bölünmek istendiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"60 darbe, 71 darbe, 80 darbe, 28 Şubat, Pensilvanya uşağının yaptığı 15 Temmuz darbesi, sonra 7 Haziran seçimleri sonrası camileri, hastaneleri, okulları, kütüphaneleri yaktılar. Türkiye'yi güneyinden, gönül, ticaret, tarih coğrafyasından ayırıp kendi içinden sıkışmış hale getireceklerdi. Irak'ın kuzeyinde devlet kuramadılar. ABD ile Avrupa desteklemesine rağmen kuramadılar. Kim engelledi biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Amerika bize dedi ki 'Sakın Afrin'e girmeyin, bunun hesabını size sorarız.' Afrin'e çatır çatır girdik. Bu coğrafyada biz varken kimseye oyun kurdurmayız." Türkiye'de terörü bitirme noktasına geldiklerini belirten Soylu, Mardin ve Tunceli’de turizmin canlandığını ve otellerde yer kalmadığını bildirdi. Türkiye'nin bulunduğu yakın ve uzak coğrafyanın savaş ve kaoslarla karıştırıldığını dile getiren Soylu, "En son Yeni Zelanda'da yaptıkları tahriklerle, İslam düşmanlığıyla beraber yaptıkları olayı çok net bir şekilde görüyoruz. Bunu sağlayan Batı'dır. Batı'nın İslam'a karşı, bu aşırı kinci ve düşmanca politikalarının sonucudur. Onun için biz güçlü, kuvvetli olmalıyız. Biz Batı medeniyeti gibi değiliz. Onlar analarına babalarına sahip çıkmazlar. Biz bırakın ana-babamıza sahip çıkmayı, mezarlarına bile sahip çıkan bir milletiz." diye konuştu.

Soylu alanın üstünde çalışan vinç konusunda kendisini uyaran vatandaşlara da "Bir şey olmaz, çalışsın. Demirden korkan trene binmez." diye cevap verdi. - "Sırça köşklerden 'Nerede beka var' diyorlar" Terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik de mücadele verdiklerini ifade eden Soylu, "İki yılda 10 katrilyonluk uyuşturucu yakaladık. Geliri PKK'ya giden kaçak sigarayı bitirdik ve PKK'nın şah damarını kestik." dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin seçimlerde izleyecekleri yola ilişkin söylediği sözleri eleştiren Soylu, şunları aktardı: "Adamın söylediği lafı duydunuz değil mi? Bizim memlekette derler ki, 'Allah yüzünden rabbi yessirini almış.' HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli diyor ki, 'Kürdistan'da biz kazanacağız- Kürdistan neresi ki? Memleketimizde böyle bir yer var mı?- Batı'da da AKP’ye MHP'ye kaybettireceğiz. Batıda zillet ittifakına destek vereceğiz.' diyor. Biz bu ittifakı niye kurduk? Belediye başkanlığını, meclis üyeliklerini kazanmak için mi? Eğer sadece öyleyse biz eksik yapıyoruz. Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir ittifak oluşturdular. Önümüzdeki dört buçuk yılda bunlara fırsat vermemek, bir set çekmek için. Türkiye'nin önünün tıkanmaması, sıçramasının engellenmemesi için. Niçin beka diyoruz? 7 Haziran seçimlerinden sonra yakıp yıktılar, ülkemizi sıkıntıya soktular. Sırça köşklerden 'Nerede beka var' diyorlar. Bu topraklar dünyanın en stratejik toprakları. İstanbul'un, Anadolu'nun bizde olmasını istemiyorlar, İpekyolu'nun bizde olmasını istemiyorlar, enerjinin bizden geçmesini istemiyorlar. İslam dünyasının içerisinde vicdanı olan, merhametli olan, ayakları üzerinde duran, dünyaya 'Siz ne yapıyorsunuz' diyen bir Türkiye istemiyorlar."