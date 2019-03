- "Karadeniz evladı PKK'ya yamanmaz, PKK'nın celladı olur"

On yıllardan beri Türkiye'nin büyük sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Soylu, "Şu nesil darbe, başbakan idamı, değerlere saldırı ve kutsallarımıza saldırılar gördü. Bu nesil yüzde 8 binlik faizler, doktorun yüzünün 5 dakika görülmesinin mucize olduğu bir Türkiye gördü. Bu ülke defalarca Amerika'nın, Avrupa'nın parmak sallamasını, bizi küçük ve hakir görmelerini gördü." diye konuştu.

Soylu şöyle devam etti:

"İstanbul'da 325 HDP'li ve PKK'lıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden aday yaptılar. Patlayıcı taşıyanları, Apo için açlık grevi yapanları, cezaevinde yatanları... O zaman biz niye 94 belediyeyi görevden aldık? Neden evlatlarımızı şehit oluyor bana birisi söylesin. Adam diyor ki, 'İstanbul'da İmamoğlu da Ankara'da Mansur Yavaş da diğerleri de bilecek onlara biz kazandırıyoruz.' Pazartesiden sonra alacaklarımızı alacağız. Bu sözleşmenin altında kimin imzası var? Şehit ailelerinin, gazilerin imzası var mı? Bu sözleşmenin altında Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası, FETÖ'nün adamlarının, PKK'nın, Kılıçdaroğlu'nun imzası var. 31 Mart'ta öyle şerefli bir imza atın ki o sözleşmeyi atanların yüzüne çarpın. Yapmak istedikleri önümüzdeki 4,5 yıl içerisinde Türkiye'yi kaosa sokmak."

Soylu, "50 yıl sonra bugün atılan adımın semeresinin ne olduğu şükranla yad edilecektir. Tayyip Erdoğan top oynamayı biliyor değil mi? Tayyip Erdoğan'ın ayağına bir topu verin de şu Kılıçdaroğlu'nun kalesine bir topu çaksın 90'a." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da Bayburt'un her geçen gün büyüyerek kalkındığını ifade ederek, "Hastanemizi inşallah bu sene temmuz ayında hizmete açıyoruz. Eğitimden, sağlığa, kültüre kadar her türlü yatırım yapılıyor, yapılmaya da devam edecek. Her geçen gün Bayburt'un silüeti değişiyor. Yeni yeni parklar, yeşil alanlar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde Bayburt daha fazla yatırım alacak." diye konuştu.