Karadeniz fıkrası gerçek oldu! Önce Trabzon, şimdi Rize: Hamsi kavağa çıkmaz ama...

Trabzon'un Düzköy ilçesinde bir girişimci İstanbul Boğazı’nda bir zamanlar gezinti için kullanılan 15 metrelik tekneyi dağın yamacına getirerek kafe haline dönüştürdü. Dağın yamacındaki tekneyi görenler bunun şaşkınlığını yaşaya dursun, bu kez Rize'nin İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası'nda da benzer bir çalışma yapıldı. İkizdere Belediyesi tarafından yaylada çoğu zaman yaşanan bulut denizine nazır tepeye bir kayık yerleştirilerek farklı bir turizm konsepti oluşturulmaya çalışıldı.

''HAMSİ KAVAĞA ÇIKMAZ AMA BİZ KAYIĞI DAĞA ÇIKARDIK''

Yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi veren İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, Rize sahilinden aldıkları kayığı 2 bin 360 metre yüksekliğe çıkardıklarını söyledi. Karagöz “Bir hoşluk olsun istedik. Yaylarımız çekim merkezi olsun, insanlarımız gelsin güzel fotoğraflar çeksinler, yerel halk için de kullanabileceği bir alan olsun istedik. Rize’den 7 metrelik bir kayığı aldık. Hamsi kavağa çıkmaz ama biz kayığı dağa çıkardık. Bayrak direği koyacağız, ağlar koyacağız, yelken koyacağız insanlar gelecek burada fotoğraf çekilecekler. Çok güzel bir gün batımı ve bulut denizi oluşuyor burada. Rize’ye doğru, denize doğru bir hoşluk olsun istedik” ifadelerini kullandı.