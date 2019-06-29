HABER

Karadeniz fırtına sonrası iki renge büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 18:55 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denizde yaşanan fırtına sonrası denizin rengi değişti.

Karadeniz fırtına sonrası iki renge büründü

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denizde yaşanan fırtına sonrası denizin rengi değişti. Akçakocalılar, denizin ortalarında yaşanan fırtına nedeniyle dibindeki çamurun yüzeye çıktığını bu nedenle de Karadeniz’in çamurlu su ve deniz rengini birlikte yaşadığını dile getirdiler.
Karadeniz sahiline gidenler gördükleri karşısında şaşırdılar. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Karadeniz kahverengi ve mavi rengi birlikte yaşadı. Denizin ortasında ve yaşanan fırtına nedeniyle Karadeniz’in iki renge büründüğünü dile getirdiler. Sabah saatlerinde başlayan lodos nedeniyle deniz dalgalanırken fırtına da beraberinde çamuru getirdi. Sonrasında ise Karadeniz iki renge büründü. Akçakocalılar, denizde yaşanan fırtına ve lodos nedeniyle Karadeniz’in iki renk olduğunu söylediler.

Karadeniz fırtına sonrası iki renge büründü

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Tartıştığı 4 kişi tarafından dövüldü, öldü (3)Tartıştığı 4 kişi tarafından dövüldü, öldü (3)
Datça'da makilik alanda yangınDatça'da makilik alanda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı

İYİ Parti kurucularından Bozkurt'a saldırı!

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün aracının önünü kesip sopayla saldırdılar

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün aracının önünü kesip sopayla saldırdılar

Şile'de dev dalgalar 21 yaşındaki genci yuttu

Endişeli bekleyiş! Denizde kayboldu

2 milyon TL'lik cinayet! Gerçek ortaya çıktı

2 milyon TL'lik cinayet! Gerçek ortaya çıktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

TEM otoyolu Kaynaşlı - Bolu Tüneli'ndeki çalışma 14 Temmuz'da sona eriyor

TEM'i kullanacaklar dikkat! 14 Temmuz'a kadar devam edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.