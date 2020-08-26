Karadeniz Gazı Türkiye’nin Bölge İlişkilerini Nasıl Etkiler?

Almanya, Japonya, Çin, ABD ve İtalya’nın ardından dünyanın en fazla altıncı doğalgaz ithal eden ülkesi Türkiye. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı Karadeniz’de doğalgaz keşfi, ilerleyen yıllar için önemli bir gelişme. Ancak doğalgaz rezervinin miktarı kadar nasıl çıkarılacağı, ne kadarının işlenebilir olduğu ve ne zaman kullanılabileceği de yanıt bekleyen sorular. Washington’da iki enerji uzmanı bu keşfin geleceğini VOA Türkçe’ye değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuna 1 adı verilen doğalgaz kuyusundaki rezervi 320 milyar metreküp olarak açıkladı. Yani bugüne kadar Türkiye’nin ürettiği 14 milyar metreküp doğalgazın neredeyse 23 katı. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı’nın eski danışmanlarından Daniel D. Stein’a göre açıklanmış olan miktarın ekonomik olarak geliştirilebilecek kanıtlanmış rezerv olup olmadığı belirsiz. Düşünce kuruluşu Atlantic Council’in enerji uzmanlarından olan Stein, VOA Türkçe’ye yaptığı yazılı açıklamada, “Bu büyüklükte kanıtlanmış rezervlere sahip bir sahanın yılda 10-15 milyar metreküp üretim yapması beklenebilir. Türkiye’de cari tüketim ise yılda 45-50 metreküp civarında, bu nedenle en iyi ihtimalle bu alanın katkısı genel Türkiye tüketiminin bir kısmı olacaktır” dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu verilerine göre, Türkiye, 2019 yılında iç piyasasında kullandığı 45 milyar metreküp doğalgaz için 12 milyar dolardan fazla döviz ödedi. Türkiye’nin cari açığı üzerinde en büyük pay sahibi olarak enerji ithalatını gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının kullanımı için 2023’ü işaret ediyor. Türkiye ortağa ihtiyaç duyacak mı? Birçok uzman gibi Stein da rezervlerin çıkarılması ve işlenmesinin birkaç yıl süreceği fikrinde. Ancak enerji uzmanının dikkat çektiği bir nokta daha var, o da yatırım. Türk Petrol Anonim Ortaklığı’nın bu rezervi işletmesini tek başına yapacak teknik kapasiteye sahip olmamasını mümkün gören Daniel D. Stein, “Bu nedenle dışarıdan daha deneyimli bir şirketi, belki de uluslararası bir petrol şirketi ile ortaklık kurmak zorunda kalabilirler. Böyle bir anlaşmayı müzakere etmek de genellikle hemen olmaz. Türkiye halihazırda enerji (gaz ve yakında nükleer) için Rusya'ya büyük ölçüde bağımlı olduğundan, bu rezervin işletilmesinde Moskova’yı ortak olarak görmek ister mi? Bu da akıllardaki bir soru. Ancak Bir ortak seçimi nihayetinde ticari, siyasi ve stratejik değerlendirmelere bağlıdır” ifadelerini kullandı.

Düşünce kuruluşu Washington Enstitüsü’nde Rusya’nın bölge politikaları üzerine çalışan Anna Borshchevskaya da doğrulanırsa, bu keşfin çok önemli olduğunu ve uzun vadede Türkiye’ye yardımı olacağı konusunda diğer enerji uzmanları ile hemfikir. Ancak uzman, Türkiye’nin bir ortaklık geliştirme olasılığında daha temkinli yaklaşıyor. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Borshchevskaya, “Türkiye halihazırda bölgesel anlaşmazlıkların içinde sıkışmış durumda, bu nedenle bir ortak bulabileceğinden şüpheliyim. Özellikle de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de artan saldırgan davranışıyla birleştiğinde, ortak bulması zor olacak” değerlendirmesinde bulundu. ''Rusya'ya bağımlılık azalabilir'' Akıllardaki bir soru da Türkiye’nin yeni keşfinin doğalgazını Karadeniz üzerinden taşıyan Rusya ve bölge ülkeleriyle ilişkileri de nasıl etkileyeceği? İki uzman da uzun vadede Türkiye’nin Rusya’ya olan bağımlılığının azalacağını belirtiyor. Daniel S. Stein, “Bu keşif gelecekte Türkiye'nin seçenek sahibi olmasını sağlayacak. Rusya, Azerbaycan ve İran ile boru hattı gazı için yeni tedarik sözleşmeleri müzakerelerinde Türkiye'ye ek bir avantaj sağlayacaktır. Cezayir ve Nijerya ile mevcut sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sözleşmelerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde süresinin dolmasıyla da yine avantaj sağlayacaktır Türkiye” dedi.