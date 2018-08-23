"Karadeniz halkı teröre geçit vermez"

"En son olayda da gördük ki bu halk kesinlikle teröre Karadeniz'de prim vermez. Karadeniz halkı ülkesini ve milletini sever, asla teröre geçit vermez. Bölge insanından destek göremeyen teröristler bir bir yakalanarak etkisiz hale getirilmektedir. Bunda hiç kuşkusuz güvenlik güçlerimizin kararlı şekilde yürüttükleri operasyonlar son derece önemli olmuştur. Terörün Karadeniz'den arınma noktasına gelmesi hem güvenlik güçlerinin hem de bölge halkının başarısıdır."

Torun, Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gümüşhane'deki terör operasyonlarına ilişkin, "En son olayda da gördük ki bu halk kesinlikle teröre Karadeniz'de prim vermez. Karadeniz halkı ülkesini ve milletini sever, asla teröre geçit vermez." dedi.

- Fındık fiyatları

Torun, fındık fiyatlarına da değinerek,serbest piyasada 50 randımanlı kabuklu fındığın 12 liradan işlem gördüğünü anımsattı.

Bu fiyatın asla kabul edilir olmadığını, fındık fiyatının en az 18 lira olması gerektiğini savunan Torun, şunları söyledi:

"Daha önce fındık fiyatının en az 15 lira olması yönünde görüş belirtmiştik ancak kurda yaşanan artışla birlikte fındık fiyatının da artması gerektiğine inanıyoruz. Fındık, ihraç ürünü ve dolar üzerinden satışı gerçekleşiyor.

Dolayısıyla her üründe yaşanan artış gibi fındık fiyatının da artması gerekiyor."

