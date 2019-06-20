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Karadeniz havzasının milletvekilleri Bakü'de toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 12:45 | Son Güncelleme

Bakü'de KEİPA 53. Genel Kurul Toplantısı yapıldı - KEİPA Başkanvekili, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: - Karadeniz'in bir barış gölü olması için çalışıyoruz. Parlamentolar arasında çok ciddi bir iş birliği var. Çalışmalarımız verimli geçiyor"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 53. Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, Bulgaristan Parlamentosu Başkanı Tsveta Karayancheva, KEİPA Genel Sekreteri Asef Hacıyev ve üye ülkelerin milletvekilleri katıldı.

Başkanlığın Azerbaycan'dan Bulgaristan'a geçtiği toplantıda Türkiye'yi KEİPA Başkanvekili, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk başkanlığındaki TBMM heyeti temsil etti.

Kurumun faaliyetlerine ilişkin video gösterilen toplantıda bazı üyelere KEİPA onur madalyası takdim edildi. AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'e madalyasını Asadov takdim etti.

Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantıda gelecek yılın çalışma programı ve bütçesinin belirleneceğini bildirdi.

Toplantının yoğun geçtiğini belirten Öztürk, Karadeniz bölgesindeki başta ekonomi olmak üzere her türlü iş birliklerini, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı gibi enerji ve ulaştırma projelerinin daha sağlıklı çalışması gibi konuları müzakere ettiklerini söyledi.

Aldıkları kararların tavsiye niteliğinde olduğunu ifade eden Öztürk, "Karadeniz'in bir barış gölü olması için çalışıyoruz. Parlamentolar arasında çok ciddi bir iş birliği var. Çalışmalarımız verimli geçiyor." dedi.

Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Genel Kurul toplantısı kapsamında başkanlığını yürüttüğü komisyonun da toplantısını yaptıklarını, kültürel alanda yapılacak işlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Toplantıda Öztürk ve Gündoğdu'nun yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekili
Ahmet Demircan, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da yer aldı.

Türkiye'nin önerisi üzerine, 25 Haziran 1992'de İstanbul'da kurulan KEİ, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Ermenistan, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Moldova, Rusya, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna olmak üzere 12 üye devletten oluşuyor. KEİPA da KEİ'ye bağlı olarak parlamento düzeyinde faaliyet gösteriyor.

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(KEİPA) Türk Gurubu Başkanı AK Parti Giresun Milletvekili Cemal AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu KEİPA

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