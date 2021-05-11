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"Karadeniz Holding Lübnan'a Elektrik Tedariğini Kesebilir"

11.05.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan’a elektrik tedariği sağlayan Karadeniz Holding’den yapılan açıklamada, Beyrut’taki yönetimin holdinge ait gemilere el koymaya yönelik kararı geri çekmesi ve borçları kapatması çağrısında bulunuldu

Lübnan’a elektrik tedariği sağlayan Karadeniz Holding’den yapılan açıklamada, Beyrut’taki yönetimin holdinge ait gemilere el koymaya yönelik kararı geri çekmesi ve borçları kapatması çağrısında bulunuldu. Reuters’da yer alan habere göre, Beyrut’un çağrılara uymaması halinde Karadeniz Holding ülkeye elektrik tedariğini kesecek.

El Cedid haber kanalında, Karadeniz Holding’in elektrik üretimi ihaleleriyle ilgili yolsuzlukla suçlandığı haberin ardından geçen hafta şirketin yüzer elektrik tesisi gemilerine el koyulması için savcılık karar yayınladı.

Lübnan Maliye Bakanlığı’nın, şirketin elektrik tedariğini kesmesi halinde ülkenin “tamamen karanlığa bürüneceği” yönündeki uyarısının ardından Karadeniz Holding’in yüzer tesislerini işleten Karpowership şirketinden bir sözcü konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karadeniz Holding’den “uygun çözüm” çağrısı

Suçlamaları reddeden şirket yetkilileri 18 aydır kendilerine gereken ödemelerin yapılmadığını ancak elektrik tedariğini devam ettirebilmek adına “uygun bir çözüm” bulma taraftarı olduklarını belirtiyor.

Reuters haber ajansına göre, Karpowership sözcüsü, yüzer tesislerin faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik savcılık kararının geri çevrilmesi çağrısını yineledi ve şirkete olan borçların da kapatılmasını talep etti. Karpowership yönetiminin dün Başbakan Hasan Diab’a mektup göndererek Karadeniz Holding’e yönelik suçlamaların “alarm verici ve dayanaksız” olduğunu savunduğu belirtiliyor. Reuters’ın haberine göre, söz konusu mektupta ayrıca savcılığın adımının yasal sürece aykırı olduğu savunuldu ancak “Lübnan’ın çok ihtiyaç duyduğu düşük maliyetli elektrik üretimine devam edebilmek için” şirket yönetiminin “uygun bir çözüm” bulmaya da hazır olduğu belirtildi.

Büyük bir ekonomik kriz içinde olan Lübnan’da elektrik tedariği konusunda daha önce de sıkıntılar yaşandığından, elektrik talebinin karşılanması için özel sektöre eğilim daha da arttı. Ancak başkent Beyrut’ta son dönemlerde günlük yaşanan elektrik kesintilerinin süresi her geçen gün uzuyor.

Bütçe açığı ve borç oranı büyümeye devam eden ülkede elektrik tedariğinin yanı sıra, temel gıda ihtiyacı taleplerinin karşılanmasında da sıkıntı yaşanıyor.

Lübnan Maliye Bakanlığı’nın, Karadeniz Holding’in 400 megawatt seviyesinde elektrik tedariğini kesme tehdidinde bulunduğu yönündeki açıklaması tedirginlik yarattı.

Dünyanın en büyük yüzer elektrik santrallerinden birine sahip Karadeniz Holding’in Lübnan’da elektrik tedariğinin en az yüzde 20’sini sağladığı belirtiliyor.

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