HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karadeniz için korkutan gelişme: Yeni mutasyon olabilir

Karadeniz için korkutan gelişme: Yeni mutasyon olabilir

03.04.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, Karadeniz’de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyonun varlığının düşünüldüğünü söyledi.

Karadeniz için korkutan gelişme: Yeni mutasyon olabilir

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 13-19 Mart verilerinde 100 binde 508,97 olan vaka sayısı, 20-26 Mart tarihleri arası korona tablosuna göre 100 binde 586,84’e yükselmişti. Karadeniz'de özellikle 5 ilde vaka artış hızı sürekli olarak yükselirken, bu durum Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde araştırma konusu oldu. OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, Karadeniz'de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyonun varlığı konusunda çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Prof. Dr. Asuman Birinci, "Karadeniz’de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyonun varlığı düşünülüyor. Çalışma devam ettiği için sonuçlar çıkmadığından dolayı açıklayamıyoruz. İlerleyen günlerde çalışma sonucu belli olunca açıklanacak. Çalışma bitince veriler açıklanır" dedi.

Virüsün yaygın olduğu Karadeniz illerinde Samsun’da 197 binden fazla birinci doz, 145 binen fazla ikinci doz aşı uygulandı. Trabzon’da 128 binden kişiye birinci doz, 97 binden fazla da ikinci doz aşı uygulandı. Giresun’da 85 binden fazla birinci doz, 64 binden fazla ikinci doz aşı uygulandı. Ordu’da 120 binden fazla birinci doz, 64 binden fazla ikinci doz aşı uygulandı. Sinop’ta 43 binden fazla birinci doz, 30 binden fazla da ikinci doz aşı yapıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımdaBu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımda
Salgının seyrini değiştirecek aşıyla ilgili yeni açıklamaSalgının seyrini değiştirecek aşıyla ilgili yeni açıklama
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Doç. Dr. Tolga Tolunay kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte Tolga Tolunay’ın biyografisi

Doç. Dr. Tolga Tolunay bakan yardımcısı oldu

En son nereden deprem oldu? 3 Nisan Kandilli son depremler listesi

İşte son depremler listesi

Güncel Koronavirüs risk haritası yayınlandı | İşte çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller

Güncel Koronavirüs risk haritası yayınlandı

Sprey aşıyla ilgili önemli açıklama: Kaç doz ve kimlere uygulanacağı Faz 2'de belli olur

Salgının seyrini değiştirecek aşıyla ilgili yeni açıklama

Mahalleyi kahreden haber: Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Bir mahalleyi kahreden haber

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı (3 Nisan Cumartesi hava durumu)

Çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.