Karadeniz’in doğa ve mimarisini koruyan mahalle: Yeşilce

Ordu’nun büyükşehir belediyesi olmasıyla birlikte beldeden mahalleye dönüşen Yeşilce, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere yaz aylarında olduğu kadar diğer mevsimlerde de farklı güzellikler sunuyor. Dağınık Karadeniz yerleşiminin aksine toplu yerleşimi, Safranbolu evlerini hatırlatan kırmızı ve bakımlı çatıları, beyaz renkli dış cephesi ile Karadeniz Bölgesi’ne ait mimari yapısı korunan evler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

YAZ MEVSİMİNDE ZİYARETÇİLERİN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN

Özellikle yaz mevsiminde turistleri ağırlayan Yeşilce, çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Mesudiye ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Yeşilce, Ordu’nun Kabadüz ilçesindeki 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası’na da yakın olduğundan ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.