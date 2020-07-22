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Karadeniz’in doğa ve mimarisini koruyan mahalle: Yeşilce

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2020 09:56 | Son Güncelleme

Karadeniz'in en gözde turistik noktaları arasında yer alan Ordu, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerinde unutamayacakları anılar bırakıyor. kırmızı çatıları ve beyaz dış cepheli evleriyle dikkatleri çeken Mesudiye ilçesindeki Yeşilce Mahallesi de kentin en dikkat çeken manzarasına ev sahipliği yapıyor.

Ordu’nun büyükşehir belediyesi olmasıyla birlikte beldeden mahalleye dönüşen Yeşilce, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere yaz aylarında olduğu kadar diğer mevsimlerde de farklı güzellikler sunuyor. Dağınık Karadeniz yerleşiminin aksine toplu yerleşimi, Safranbolu evlerini hatırlatan kırmızı ve bakımlı çatıları, beyaz renkli dış cephesi ile Karadeniz Bölgesi’ne ait mimari yapısı korunan evler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

YAZ MEVSİMİNDE ZİYARETÇİLERİN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN

Özellikle yaz mevsiminde turistleri ağırlayan Yeşilce, çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Mesudiye ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Yeşilce, Ordu’nun Kabadüz ilçesindeki 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası’na da yakın olduğundan ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

'KÜLTÜR BAŞKENTİ'

İlçenin kültür başkenti olduğunu ifade eden Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, otantik yapısı ile Anadolu’da harika bir destinasyon alanı olduğunu ifade etti.
Başkan Gül, “İki katı geçmeyen, çatıları kırmızı ve bakımlı olan binalar var. Özellikle Yeşilce Mahallemizdeki insanlarımız bu konuda çok duyarlı insanlarımız. Bu anlamda hem eğitimi ve kültürü ile hem oradaki kadınların el ürünleriyle öne çıkan bir mahallemiz. Bence Ordu’ya gelen iç ve dış turistlerin Mesudiye ilçemizdeki Yeşilce Mahallemize de, kültür başkentimize de uğramalarını arzu ediyoruz” dedi.

'KULLANILMAYAN BİNALAR APART OTELLERE DÖNÜŞTÜRÜLECEK'

'KULLANILMAYAN BİNALAR APART OTELLERE DÖNÜŞTÜRÜLECEK'
Belediye Başkanı Gül, Yeşilce Mahallesi’ndeki eski belediye binası ile artık kullanılmayan binaların apart otellere dönüştürülerek turist potansiyelinin arttırılacağını ifade etti.
Gül, “Yeşilce Mahallemizin bir özelliği de Çambaşı Yaylası’ndan rahatlıkla ulaşılabilen bir yer. Biz de bu anlamda DOKAP ile birlikte eski belediye binamızı ve oradaki binalarımız apart tarzında bir otel yapmak, aynı zamanda Yeşilce Vakfımız tarafından yapılan güzel bir oteli hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yeşilce gezilip görülmesi gereken çok güzel bir kültür başkentimiz” diye konuştu.

'EGE BÖLGESİ NEYSE, YEŞİLCE DE O'

'EGE BÖLGESİ NEYSE, YEŞİLCE DE O'
Mahalle sakinleri de Yeşilce Mahallesi’nin tek tip çatılı ve aynı renk evlerinin eşsiz bir manzara sunduğunu vurgulayarak, insanların muhakkak buralara gelmeleri gerektiğini ifade ettiler.
Özellikle yaz aylarında çok sayıda turistin mahalleye geldiğini ifade eden vatandaşlar, Yeşilce’yi Türkiye’deki sayılı alanlardan birisi olarak gördüklerini dile getirdiler. (İHA)
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