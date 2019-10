Karadeniz ısındı; lokal ve şiddetli yağışlar arttı

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) - KARADENİZ'de son 40 yıldır haziran ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının bu yıl aniden 26 dereceye yükselmesi ile ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozduğu ve oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanları tetiklediği belirtiliyor. Meteoroloji Trabzon 11'inci Bölge Müdürü Abdullah Ceylan, Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağışların yol açtığı sel ve heyelan riskinin sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın tamamının Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gerek tahminlerini, gerekse uyarılarını mutlaka dikkate almalarında fayda var” dedi.

Karadeniz'de son 40 yıldır yaz ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının bu yıl aniden 26 dereceye yükseldiği tespit edildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı ile ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozduğu, oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanlara yol açtığı belirlendi. Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağışların yol açtığı sel ve heyelan riskinin sürdüğü belirtildi. Meteoroloji yetkilileri toprağın aşırı yağışlarla suya doyduğu bölgede az miktarda yağışların da heyelanlara neden olabileceğini belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

'METREKAREYE 100 KİLOGRAMI AŞAN YAĞIŞLAR GÖZLENİYOR'

Meteoroloji Trabzon 11'inci Bölge Müdürü Abdullah Ceylan, yağışlar nedeniyle toprağın suya doyduğu bölgede şiddetli yağışların süreceğini belirterek düşük yağış miktarının bile önemli hadiselere neden olabileceğini söyledi. Ceylan, "Bölgede metrekareye 100 kilogramı aşan yağışlar gözleniyor. Bölgemiz batı ve kuzey batısını etkisi altına almaya başlayan alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemleri ile atmosferin üst seviyelerindeki soğuk havanın etkisi altına girdi. Bu nedenle öğle saatlerinden itibaren de bölgemizde çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gözlendi. Yağışlar daha çok bölgemizin sahil şeridinde kıyı boyunca meydana geldi. İç kesimlerde çok fazla etkili bir yağışa rastlamadık. Kıyı kesimlerinde de özellikle Trabzon’un doğusu Rize ve Hopa sahil boyunca yer yer metrekareye 100 kilogramı aşan yağışlar gözlendi. Rize civarında 120 kilogram, Artvin civarında 110 kilogramı bulan yağışlara rastladık. Bunun dışında bölgemiz genelinde genelde 40 ile 50 kilogram civarında yağışlar gözlendi" dedi.

'TOPRAK SUYA DOYDU'

Yağışların devam edeceğini belirten Ceylan, "Bugün akşam saatleri ile birlikte bölgemiz genelinde fırtına hadisesi bekliyoruz. Genelde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde yer yer 50 ila 75 kilometre saat civarında rüzgâr bekliyoruz. Bunun yanı sıra akşam saatlerinden itibaren bölgemizde başlayacak olan yağışların yine Trabzon'un doğusu Rize ve Artvin civarında sahil kesiminde özellikle 50 kilogram seviyelerine kadar ulaşmasını bekliyoruz. Bu yağış miktarı bölgemiz için çok kuvvetli bir miktar değil. Fakat hafta sonu bildiğiniz gibi fazlasıyla yağış almamız, bölgenin toprağının suya doymuş halde bulunması düşecek yağış miktarı az olmasına rağmen yine de önemli hadiselere neden olabilir. Zaten bölgemiz heyelan ve taşkın konusunda risk altında. Yağışlar toprak doyduğu için heyelan riskini mutlaka tetikleyecektir. Derelerimizdeki debi miktarı da şu an için yüksek. Düşecek olan yağış miktarı az da olsa ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Vatandaşlarımızın tamamının Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gerek tahminlerini, gerekse uyarılarını mutlaka dikkate almalarında fayda var" diye konuştu.

PROF. DR. BEKTAŞ: ISINMA ANİ YAĞIŞLARA NEDEN OLUYOR

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz’in haziran ayında su sıcaklığının geçen yıl 19 derece bu yıl ise 26 dereceye çıktığını belirterek ısınan suyun yükselerek atmosferde dengesizliğe neden olduğunu söyledi. İklim değişiklikleri nedeni ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin daha çok ısındığını ve bu ısınmanın ani yağışlara neden olduğunu belirten Bektaş, "Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların ortak sonucuna bakıldığı zaman Karadeniz’in küresel ısınmaya bağlı olarak sürekli ısındığını görüyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz Bölgesi'ne oranla daha çok ısınıyor. 40 yıllık Karadeniz’in haziran ayında yani sel felaketini yaşadığımız bu ayda su sıcaklığı geçen yıl 19 dereceydi, şimdi ise 26 derece. Kıyaslama yapacak olursak Doğu Akdeniz ile Doğu Karadeniz’in su sıcaklığı aynı durumda. Isınan su yükselerek atmosferde dengesizliğe neden olmakta ve kıyı kenarlarında yağışlara sebebiyet vermektedir. Bilimsel çalışmalar bunu ortaya koymaktadır" dedi.