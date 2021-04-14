Karadeniz karıştı! Rus savaş gemileri ateş açtı

Rus medyası, gövde gösterisinde Amiral Makarov fırkateyninin yanı sıra küçük füze gemileri Graivoron ve Vyshny Volochek, hava yastıklı füze gemisi Samum ve mayın tarama gemisi Ivan Golubets'in halihazırda Karadeniz'de olduğunu bildiriyor.

Kırım Sivastopol'da konuşlanan Rus savaş gemileri, üslerinden ayrılarak Karadeniz'e açıldı. ABD savaş gemileri beklenirken gerçekleşen Karadeniz Filosu'nun tatbikatına, Rus savaş uçakları ve helikopterler de katılacak.

Zvezda'nın görüntüleri yayınlamasından saatler sonra bu kez Rus medyası Putin'in ABD ve Ukrayna'ya rest çeken kararının detaylarını paylaştı. Rusya, Karadeniz'de gövde gösterisine girişiyor.

Ukrayna sınırına on binlerce asker ve binlerce tank yığan Rusya lideri Vladimir Putin, Hazar Denizi filosundaki 15 savaş gemisini de Karadeniz'e çekip Kırım ve Azak Denizi çevresine konuşlandırmış durumda.

Rus ordu televizyonu Zvezda, Karadeniz'deki savaş gemilerinden özel görüntüleri ekrana getirip 'Hızlı manevra: Karadeniz'de gemiler nasıl tatbikat yapıyor' başlıklı bir haber yayınladı.

PANTSIR-S1'LERİN YENİ KONUMU

Rus medyası, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ta Pantsir-S1 ve Tor hava savunma sistemlerinin görüntülendiğini bildiriyor. Pantsir sistemleri, özellikle Dağlık Karabağ savaşında Türk üretimi SİHA Bayraktar TB2'ler karşısında hezimete uğramıştı.

Kremlin yanlısı medya ayrıca, Rus ordusunun sınıra devasa yığınak yapmasının ardından Donbas sınırındaki Ukrayna askerlerinin toplu halde firar ettiğini ileri süren haberlere yer veriyor.

UKRAYNA ABD'DEN PATRIOT İSTEDİ

RT medya imparatorluğunun başı Margarita Simonyan ise, Ukrayna'nın iki gün içinde alınacağını söyleyip "Tanrı aşkına orada kazanacak hiçbir şey yok, bu sadece Ukrayna. Çatışma noktasını bastırın böylece bu fakir kasabaları bombalamaya gerek kalmayacak" dedi.

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in personel şefi Andriy Yermak ise, Time dergisine verdiği röportajda Amerikan Patriot füze sistemlerinin ülkesine konuşlandırılmasını istedi: "Peki ABD Patriot’ları nereye konuşlandırıyor? En yakındakiler Polonya’da. Burada da olmalılar!"

DÜNYA İSTANBUL'U İZLİYOR

Moskova'yı çıldırtan ABD hamlesi ise bugün ve yarın gerçekleşiyor. USS Donald Cook ve USS Roosevelt savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçiyor. İspanya'daki deniz üssünden hareket eden iki geminin bugün ve yarın İstanbul Boğazı'na ulaşması bekleniyor.