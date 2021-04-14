Karadeniz karıştı! Rus savaş gemileri ateş açtı

Rus ordu televizyonu Zvezda, Karadeniz'deki savaş gemilerinden özel görüntüleri ekrana getirip 'Hızlı manevra: Karadeniz'de gemiler nasıl tatbikat yapıyor' başlıklı bir haber yayınladı.
Kırım açıklarında çekilen görüntülerde bölgenin gemi trafiğine kapatıldığını aktaran Zvezda, Rus ordusunun deniz üstündeki hedeflere füzeler ve gerçek mermilerle ateş açtığını duyurdu.
Ukrayna sınırına on binlerce asker ve binlerce tank yığan Rusya lideri Vladimir Putin, Hazar Denizi filosundaki 15 savaş gemisini de Karadeniz'e çekip Kırım ve Azak Denizi çevresine konuşlandırmış durumda.
Zvezda'nın görüntüleri yayınlamasından saatler sonra bu kez Rus medyası Putin'in ABD ve Ukrayna'ya rest çeken kararının detaylarını paylaştı. Rusya, Karadeniz'de gövde gösterisine girişiyor.
Kırım Sivastopol'da konuşlanan Rus savaş gemileri, üslerinden ayrılarak Karadeniz'e açıldı. ABD savaş gemileri beklenirken gerçekleşen Karadeniz Filosu'nun tatbikatına, Rus savaş uçakları ve helikopterler de katılacak.
Rus medyası, gövde gösterisinde Amiral Makarov fırkateyninin yanı sıra küçük füze gemileri Graivoron ve Vyshny Volochek, hava yastıklı füze gemisi Samum ve mayın tarama gemisi Ivan Golubets'in halihazırda Karadeniz'de olduğunu bildiriyor.
Rus medyası, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ta Pantsir-S1 ve Tor hava savunma sistemlerinin görüntülendiğini bildiriyor. Pantsir sistemleri, özellikle Dağlık Karabağ savaşında Türk üretimi SİHA Bayraktar TB2'ler karşısında hezimete uğramıştı.
Kremlin yanlısı medya ayrıca, Rus ordusunun sınıra devasa yığınak yapmasının ardından Donbas sınırındaki Ukrayna askerlerinin toplu halde firar ettiğini ileri süren haberlere yer veriyor.
RT medya imparatorluğunun başı Margarita Simonyan ise, Ukrayna'nın iki gün içinde alınacağını söyleyip "Tanrı aşkına orada kazanacak hiçbir şey yok, bu sadece Ukrayna. Çatışma noktasını bastırın böylece bu fakir kasabaları bombalamaya gerek kalmayacak" dedi.
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in personel şefi Andriy Yermak ise, Time dergisine verdiği röportajda Amerikan Patriot füze sistemlerinin ülkesine konuşlandırılmasını istedi: "Peki ABD Patriot’ları nereye konuşlandırıyor? En yakındakiler Polonya’da. Burada da olmalılar!"
Moskova'yı çıldırtan ABD hamlesi ise bugün ve yarın gerçekleşiyor. USS Donald Cook ve USS Roosevelt savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçiyor. İspanya'daki deniz üssünden hareket eden iki geminin bugün ve yarın İstanbul Boğazı'na ulaşması bekleniyor.
Kiev yönetiminin yanında yer alan ABD, resmi destek açıklamalarının ardından ilk somut adımı atarak iki savaş gemisinin Karadeniz'e açılacağını Türkiye'ye bildirmişti. 1936 tarihli Montrö Sözleşmesi hükümleri gereği, ABD'nin savaş gemilerini Karadeniz'e göndermeden 15 gün önce Türkiye'ye bildirimde bulunması gerekiyor.
USS Donald Cook savaş gemisi, 2021'in başından bu yana iki kez Karadeniz'e geçiş yapmış ve NATO tatbikatlarına katılmıştı. Tatbikatlardan birinde Rus jeti ABD gemisinin üzerinde alçak uçuş yapmıştı.
Rusya ise, daha gemiler Karadeniz'e geçmeden küplere binmiş durumda. Washington'dan Kırım ve Rusya'dan uzak durmasını isteyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Karadeniz'e girecek ABD gemilerinin bir 'provokasyon' olduğunu savundu:
"ABD savaş gemilerinin kıyılarımız yakınlarında kesinlikle hiçbir işi olamaz. Bu yaptıkları, düpedüz provokasyondur. Yaptıkları, kelimenin gerçek manasıyla provokasyon. Zira gücümüzü sınıyor, sinirlerimize oynuyorlar. İstediklerini alamayacaklar."
Savaş korkusu büyürken Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de Ukrayna ve NATO masaya oturdu, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Joe Biden Rusya lideri Putin'i telefonla aradı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın Putin'e gerilimi azaltma çağrısı yaptığı ve üçüncü bir ülkede yüz yüze görüşmenin gündeme geldiği belirtildi. Biden, görüşmede Ukrayna'ya Washington'ın desteğini de yineledi. Kremlin ise, bugün Biden'ın zirve teklifinin incelendiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ı bakanlığa çağırıp yeni yaptırımlar ilan edilmesi halinde misillemede bulunacağını iletti.
Brüksel'e inen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, NATO yetkilileriyle bir araya geldi. Blinken ayrıca, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile de görüştü.
Rusya'nın Ukrayna sınırına ordu göndermesi ABD ve AB'de alarm zillerinin çalmasına yol açtı. NATO savunma ve dışişleri bakanları, bugün askeri hareketliliği görüşecek. ABD Savunma Bakanı Austin ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken da, NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile buluşuyor.
Rus medyası, yükselen tansiyonda savaş için tarih verdi. Medya, Ukrayna ordusunun Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçılara Nisan ayının ikinci yarısında saldıracağını ileri sürüyor.