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Karadeniz Kitap Fuarı'nı 2 günde 45 bin kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 17:47 | Son Güncelleme

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Proje Grup Başkanı Sunay Girgin: - "Geçen yıl 184 bin okurumuzu ağırlamıştık. Bu sene bu sayının 250 bine yaklaşacağını düşünüyoruz"

Karadeniz 5. Kitap Fuarı'nı iki günde 45 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Proje Grup Başkanı Sunay Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez bu yıl, Samsun'da düzenlenen kitap fuarının 9 güne uzatıldığını ifade etti.

İki hafta sonunu kapsayan fuarın 9 güne çıkarılmasının hem yayıncıları hem de okurları mutlu ettiğini söyleyen Girgin, "Geçen sene 184 bin ziyaretçiyi ağırladıktan sonra bu yıl 9 gün olması kaçınılmazdı. İlk hafta sonu itibarıyla 45 bin okurumuzu burada ağırladık. Bugün ise ağırlıklı olarak okul öğrencilerinin ziyareti var." dedi.

- 250 bin ziyaretçi hedefleniyor

Girgin, özellikle okumayı seven çocuklar için kitap fuarlarının önemine işaret etti.

Fuarların kitap çeşitliliği ve yazarlarla buluşma yönüyle cazip hale geldiğini ifade eden Girgin, şöyle konuştu:

"Hafta içi ağırlıkla öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Geçen sene 48 bin olan öğrenci sayımız sanıyorum bu yıl daha da artacak. Geçen yıl 184 bin okurumuzu ağırlamıştık. Bu sene bu sayının 250 bine yaklaşacağını düşünüyoruz. Şu an bizim düşündüğümüz doğrultuda gidiyor ziyaretçi sayımız. Bu sene yaklaşık 600 yazar etkinliklerde ve imza günlerinde kitapseverlerle bir araya gelecek. Hafta sonu çok yoğun etkinliklerimiz oldu. Özellikle İlber Ortaylı'nın imza etkinliği çok yoğundu."

Panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliğinin de düzenleneceği ve tüm programların ücretsiz olduğu Karadeniz Kitap Fuarı 24 Şubat'a kadar açık kalacak.

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