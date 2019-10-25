Karadeniz kıyısındaki gökdelen yıkılacak

Karadeniz’in kıyısına hançer gibi saplanan çok katlı binalar, insan hayatı için de tehdit oluşturuyor. Çok katlı yapıların, yörenin yeşil bitki örtüsü ile Karadeniz arasına set oluşturmasına, yöre halkının tepkisi büyüyor.

Sivil toplum kuruluşları ve çevre kuruluşları tarafından da Karadeniz kıyılarında imarsız, çok katlı ve sahil şeridini bozan yapıların inşa edilmesine tepki gösteriliyor. Doğal dokuyu bozan kaçak ve çarpık yapılaşmanın yanı sıra çok katlı yapılara verilen imar izinleri de tartışılıyor. Sahil şeridinde yükselen inşaatlar, artan tepkilerle Karadeniz’de kıyısı bulunan illerin belediye encümenlerince masaya yatırıldı.

Ordu’da kumsalın üzerindeki gökdelen inşaatı durduruldu

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaklaşık bir yıl önce temeli atılan ve kent siluetini bozduğu gerekçesiyle aylardır tartışma konusu haline gelen 3 blok gökdelen inşaatı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Geçen yılın Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17’şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verildi. Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12’nci kata kadar ulaşıldı.