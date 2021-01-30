Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Milyarder iş insanı Arkadi Rotenberg Cumartesi günü Telegram haber kanalı Mash'in kendisiyle yaptığı röportaj videosunda sarayın kendine ait olduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir isim olan 69 yaşındaki Rotenberg ülkenin en zengin isimlerinden. Ukrayna'nın doğusundaki savaş nedeniyle Batı'nın yaptırım uyguladığı Rus vatandaşları arasında yer alan Rotenberg Putin'in judo arkadaşı olarak da biliniyor. Rotenberg Forbes dergisine göre 2020 yılı itibarı ile dünyanın en zenginleri sıralamasında 743'üncü sırada. Dergi, Rotenberg'in servetini 2 milyar 700 milyon dolar olarak tahmin ediyor.

KREMLİN SARAYIN PUTİN'İN OLDUĞU İDDİASINI REDDETMİŞTİ

Navalni'nin "Rus tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı" olarak tanımladığı sarayın Putin'e ait olduğu iddiası Kremlin tarafından yalanlanmıştı. Saray özel bir girişimciye ait olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Kremlin'in söz konusu mal sahiplerinin isimlerini kamuoyuna açıklama hakkı yoktur ve bunu yapmak gündemimizde yok. Bu doğru olmaz" demişti.

"BU GÖKTEN GELEN BİR HEDİYE"

Rotenberg kendisiyle yapılan röportajda saray için "Bu gökten gelen bir hediye. Yeri çok güzel" dedi. Daha önce neden açıklamadığı sorusuna ise "Tamamen insani bir nedenle" yanıtını vererek "Bana karşı zaten yaptırımlar var" diye konuştu.

Navalni'nin verdiği bilgilere göre Monaco'nun 40 katı büyüklüğünde olan saray için yapılan harcamalar 1 milyar 100 milyon euroyu buluyor. Video YouTube üzerinde şimdiye kadar 103 milyondan fazla kez tıklandı.

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