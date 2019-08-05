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Karadeniz pidesi "tatlandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 11:17 | Son Güncelleme

Ordu'da 20 yıllık pide ustası Fatih Cemallıoğlu, kaymak, muhallebi, çikolata, kakao ve pekmezle yaptığı pidelerle ağızları tatlandırıyor - Tatlı pideleri sıcak, ılık, soğuk ve donmuş şekilde hazırlayan Cemallıoğlu, pideyi fındık, ceviz ve meyve kabuklarıyla da buluşturmayı planlıyor - Fatih Cemallıoğlu: - "Vatandaşlarımız tatlı pide çeşitlerini duyduğunda biraz komik geliyor ama yediklerinde çok şaşırıyor ve beğeniyorlar"

HACER ÖZTÜRK - Karadeniz mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan pide, kaymak, muhallebi, çikolata, kakao ve pekmezli çeşitleriyle de ağızları tatlandırıyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 20 yıllık pide ustası Fatih Cemallıoğlu, kıyma, kuşbaşı, kaşar gibi ürünlerle sofralara gelen pide için 5 yıl önce farklı lezzet arayışına girdi.

Pideyi tatlı lezzet haline getirmeye karar veren Cemallıoğlu, kaymak, muhallebi, çikolata, kakao ve pekmez gibi ürünler kullanarak geleneksel pideyi farklı tatlarla çeşitlendirdi.

Bu çeşitleri sıcak, ılık, soğuk ve donmuş halde müşterilerine sunan pide ustası, fındık, ceviz ve meyve kabuklarıyla da pide yapmak için hazırlıklara başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çınarsuyu Tesisleri'nde çalışan 37 yaşındaki Cemallıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleği babasından devraldığını söyledi.

Lezzet bakımından farklı bir arayış içine girdiğini anlatan Cemallıoğlu, bu çabayla babasından devraldığı pide ustalığını renklendirerek günün şartlarına göre uyarlayıp pide tatlısını hazırladığını belirtti.

Pideyi çeşitlendirme arayışının neticesinde pidenin tatlısının ortaya çıktığını ifade eden Cemallıoğlu, "Bu arayışlarımız neticesinde çeşit çeşit pidelerimizin yanında tatlı pide konseptini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Tatlı pideler Ünye'de bir ilk, Karadeniz'de bir ilk, Türkiye'de bir ilk." dedi.

Cemallıoğlu, pidenin 5 çeşit tatlısını yaptığını ve denenen lezzetler arasında en çok muhallebili çeşidinin rağbet gördüğünü, tatlı pidelerin sıcak, ılık, soğuk ve donmuş olarak tüketilebildiğini aktardı.

- "İlk etapta insanlara tuhaf gelmişti"

Yeni ve değişik şeyleri denemeyi sevdiğini dile getiren Cemallıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes farklı bir şey yapıyor. Ben de pidenin tatlısını yapayım dedim. Nasıl olacağını merak ettim. 5 yıl önce ilk denememi yapmıştım ve güzel sonuçlar ortaya çıkmıştı. İlk etapta insanlara tuhaf gelmişti. Çünkü tuzlu hamura şeker nasıl olur diye. Ama tuzun şekerle çarpışması sonucu ortaya çıkan tatlı pideler sıcakken, hafif ılıkken, soğuduğu ve dondurulup yendiğinde farklı lezzetler ortaya çıkıyor. Bunları deneyerek gördük ve artık Ünye'ye sunuyoruz. Halkımız yerken de fark edecek. Sıcak, ılık, soğuk ve donmuş bir şekilde yendiğinde tatlar hep değişiyor. O yüzden herkese tatmalarını tavsiye ediyorum."

Pide tatlısının çeşitlerini arttırmayı düşündüğünü belirten Cemallıoğlu, "Vatandaşlarımız tatlı pide çeşitlerini duyduğunda biraz komik geliyor ama yediklerinde çok şaşırıyor ve beğeniyorlar. Kendi yöremizde fındığımız, cevizimiz var. Bir Antep fıstığından neler yapılıyor görüyoruz. Tatlı pidenin yanı sıra fındık ve cevizimizi pidelerimizde kullanarak ekonomiye kazandırmak için arayışlarımız devam ediyor." diye konuştu.

Tatlı pidelerin görünümü ve yapımının normal pide gibi olduğunu ifade eden Cemallıoğlu, sözlerini "Tatlı pidelerin yapımı çok kolay, çok basit, lezzeti çok uçuk. Hamurumuzu önce açıyoruz, sonra fırına atıyoruz. Hamur fırında kendini toparladıktan sonra tezgahta dolumunu yapıyoruz. Yani malzemelerimizi koyup tatlı pidelerimizi tekrar fırına atıyoruz. Fırından çıktıktan sonra üstüne tereyağı sürüp servise hazırlıyoruz." diye tamamladı.

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