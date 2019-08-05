HACER ÖZTÜRK - Karadeniz mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan pide, kaymak, muhallebi, çikolata, kakao ve pekmezli çeşitleriyle de ağızları tatlandırıyor. Ordu'nun Ünye ilçesinde 20 yıllık pide ustası Fatih Cemallıoğlu, kıyma, kuşbaşı, kaşar gibi ürünlerle sofralara gelen pide için 5 yıl önce farklı lezzet arayışına girdi. Pideyi tatlı lezzet haline getirmeye karar veren Cemallıoğlu, kaymak, muhallebi, çikolata, kakao ve pekmez gibi ürünler kullanarak geleneksel pideyi farklı tatlarla çeşitlendirdi. Bu çeşitleri sıcak, ılık, soğuk ve donmuş halde müşterilerine sunan pide ustası, fındık, ceviz ve meyve kabuklarıyla da pide yapmak için hazırlıklara başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çınarsuyu Tesisleri'nde çalışan 37 yaşındaki Cemallıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleği babasından devraldığını söyledi. Lezzet bakımından farklı bir arayış içine girdiğini anlatan Cemallıoğlu, bu çabayla babasından devraldığı pide ustalığını renklendirerek günün şartlarına göre uyarlayıp pide tatlısını hazırladığını belirtti.

Pideyi çeşitlendirme arayışının neticesinde pidenin tatlısının ortaya çıktığını ifade eden Cemallıoğlu, "Bu arayışlarımız neticesinde çeşit çeşit pidelerimizin yanında tatlı pide konseptini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Tatlı pideler Ünye'de bir ilk, Karadeniz'de bir ilk, Türkiye'de bir ilk." dedi. Cemallıoğlu, pidenin 5 çeşit tatlısını yaptığını ve denenen lezzetler arasında en çok muhallebili çeşidinin rağbet gördüğünü, tatlı pidelerin sıcak, ılık, soğuk ve donmuş olarak tüketilebildiğini aktardı. - "İlk etapta insanlara tuhaf gelmişti" Yeni ve değişik şeyleri denemeyi sevdiğini dile getiren Cemallıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes farklı bir şey yapıyor. Ben de pidenin tatlısını yapayım dedim. Nasıl olacağını merak ettim. 5 yıl önce ilk denememi yapmıştım ve güzel sonuçlar ortaya çıkmıştı. İlk etapta insanlara tuhaf gelmişti. Çünkü tuzlu hamura şeker nasıl olur diye. Ama tuzun şekerle çarpışması sonucu ortaya çıkan tatlı pideler sıcakken, hafif ılıkken, soğuduğu ve dondurulup yendiğinde farklı lezzetler ortaya çıkıyor. Bunları deneyerek gördük ve artık Ünye'ye sunuyoruz. Halkımız yerken de fark edecek. Sıcak, ılık, soğuk ve donmuş bir şekilde yendiğinde tatlar hep değişiyor. O yüzden herkese tatmalarını tavsiye ediyorum."