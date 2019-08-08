HABER

Karadeniz rallisine katılan yatlar Amasra'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

BARTIN'da, Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği'nce düzenlenen 'DADDralli Karadeniz 2019' etkinliği kapsamında, 10 yat Amasra'ya ulaştı.

Karadeniz rallisine katılan yatlar Amasra'da

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN'da, Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği'nce düzenlenen 'DADDralli Karadeniz 2019' etkinliği kapsamında, 10 yat Amasra'ya ulaştı.
Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan 9 Haziran'da yola çıkan, Gürcistan'ın Poti Limanı'na kadar uzanacak ve 22 Ağustos'ta İstanbul'da sona erecek 'DADDralli Karadeniz 2019' etkinliğinde yer alan 10 yatın, Amasra Büyük Liman'a demiri atıldı. 'Argonotların izinde, altın postun peşinde' sloganıyla yola çıkanları, Amasra limanında Amasra Yelken Kulübü Kurucu Başkanı Hüseyin Çoban ve kulüp antrenörleri ile sporcular karşıladı. 2 gün kentte demirli kalacak yatlar, ardından rotadaki bir sonraki durak olan Zonguldak Ereğli limanına hareket edecek.
Karadeniz yat rallisinin bu yıl 3'üncüsünü yaptıklarını söyleyen Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği Başkanı ve Filo Komutanı Zafer Türkmen, "Bu yaptığımız rallinin bir konsepti var. Yunan mitolojisinde Argonatlar ve Altın Post peşindeki maceraları anlatır. Milattan önce 1400'lü yıllarda Herkül'ün yanındaki arkadaşlarla bu yolculuğu yaptığı söylenir. Tabi bu bir mitoloji şimdi ise bu modern yatlarla bu yolculuğu yapıyoruz. Yunanistan'ın Volos kentinden çıktık. Amacımız yatçıları Karadeniz'e çıkarmak ve Karadeniz'deki yat turizmini geliştirmektir. Şu anda 4'ü yabancı 10 tekneyle bu geziyi sürdürüyoruz. Ülkemizde sadece Gökova, Kekova, Kaş yok. Karadeniz'de görülmesi gereken birçok liman ve antik şehir var. Önümüzdeki yıl daha fazla yat ile bu gezimize yapacağız" dedi.
Amasra Yelken Kulübü Kurucu Başkanı Hüseyin Çoban ise bu tür etkinliklerin her zaman yapılması gerektiğini belirterek, ortak paydaların bir araya gelmesiyle Karadeniz'i daha iyi tanıtacaklarını inandıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Karadeniz rallisine katılan yatlar Amasra'daKaradeniz rallisine katılan yatlar Amasra'daKaradeniz rallisine katılan yatlar Amasra'daKaradeniz rallisine katılan yatlar Amasra'da

Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha azTüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Doğal sit alanına HES projesinin iptal edilmesi sevindirdiDoğal sit alanına HES projesinin iptal edilmesi sevindirdi
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlandıBitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de deprem sonrası heyelan böyle görüntülendi

Deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

'UEFA Süper Kupa Finali' için bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak

Son dakika! Denizli'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında ara karar açıklandı

Türkiye'yi sarsan saldırıda ara karar açıkladı!

Terör örgütü PKK/PYD'nin Ayn el-Arab'daki mevzi ve sığınakları görüntülendi

Büyük panikteler! Terör mevzileri böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.