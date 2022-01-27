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  4. Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı! Vatandaşlar heyelan anını görüntüledi

Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı! Vatandaşlar heyelan anını görüntüledi

27.01.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Heyelan anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Arhavi-Fındıklı karayolu üzerinde bulunan tır park mevkide heyelan meydana geldi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Yamaçtan kopan dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sonrası bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilirken, ekipler karayolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarına başladı.

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Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı ulaşıma kapanırken, Sarp Sınır Kapısı’nın da heyelan bölgesine yakın olması nedeniyle uzun araç ve tır kuyrukları oluştu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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