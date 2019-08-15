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Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 17:25 | Son Güncelleme

Karadeniz Sahil Yolu’nda Kurban Bayramı dolayısı ile yaşanan yoğunluk, trafiğin bir nebze de olsa aksamasına neden oldu.Kurban Bayramı öncesi büyük şehirlerden ve yurt dışından memleketlerine gelen gurbetçilerin bir kısmı araçlarıyla geri dönüşe başladı.

Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram trafiği

Karadeniz Sahil Yolu’nda Kurban Bayramı dolayısı ile yaşanan yoğunluk, trafiğin bir nebze de olsa aksamasına neden oldu.
Kurban Bayramı öncesi büyük şehirlerden ve yurt dışından memleketlerine gelen gurbetçilerin bir kısmı araçlarıyla geri dönüşe başladı. Ordu’da çevre yolu olmasına rağmen şehir merkezinden gitmek isteyen sürücüler, trafikte kimi zaman yaklaşık 1 saat bekledi. Yoğun bir trafiğin oluştuğu Karadeniz Sahil Yolu’nda özellikle Ordu’dan Samsun istikametine kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşurken emniyet güçleri de kavşaklarda trafiğin rahatlaması ve olası bir kazanın yaşanmaması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Bayramın ilk gününden itibaren yaşanan yoğunluğun yaklaşık 4 gün daha devam edeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram trafiği

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