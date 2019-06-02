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Karadeniz sahil yolunda bayram trafiği drone ile denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 15:07 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatiline çıkan sürücüler, Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda havadan drone ile denetlendi

Ordu'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek için Ramazan Bayramı öncesi "drone" ile denetimlere başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı kavşak ve caddelerde drone ile denetim yaptı.

Denetimlerde bir ekip kural ihlalinin en sık yaşandığı noktalarda drone havalandırarak beklerken diğer ekip ise yolda uygulama gerçekleştirdi.

Trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik çalışma yürüten ekipler, araçlarda cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışık ihlali ve hatalı şerit ihlali denetimi yaptı.

Kontrol noktalarında araçları durduran polis ekipleri sürücülerden yolculuk esnasında dikkatli olmalarını da istedi.

Denetim sonucu trafik kurallarına uymadıkları saptanan sürücülere idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Ali Garip, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram öncesi Karadeniz Sahil Yolu'nda yoğun ancak akıcı bir trafik olduğunu söyledi.

Vatandaşların huzur içerisinde Ramazan Bayramı'nı geçirmeleri için il genelinde 7/24 trafik denetimi yapıldığını belirten Garip, gündüz 36 ekip 98 personel, gece ise 26 ekip 59 personelle denetim yaptıklarını kaydetti.

Garip, denetimlerin önemli kısmını havadan drone ile gerçekleştirdiklerini ifade ederek, drone ile yapılan denetimde emniyet kemeri takmayan, ışık ihlali yapan ve cep telefonu ile konuşan sürücülerin anında tespit edildiğini aktardı.

Drone denetimlerinin bayram tatili süresinde yoğun şekilde süreceğini bildiren Garip, sürücülerin trafik kurallarına uymaları noktasında daha dikkatli olmalarını istedi.

Garip, yapılan uygulamanın tamamen vatandaşların sağlıklı şekilde sevdiklerine kavuşması ve huzurlu bayram geçirmeleri için olduğunu vurgulayarak, "Bu noktada tüm sürücülerimizden bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz." dedi.

Öte yandan bazı sürücüler uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, denetimlerin sürmesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
drone Karadeniz Sahil Yolu ordu trafik denetim

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