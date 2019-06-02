Karadeniz sahil yolunda bayram trafiği drone ile denetlendi

Ordu'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek için Ramazan Bayramı öncesi "drone" ile denetimlere başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı kavşak ve caddelerde drone ile denetim yaptı.

Denetimlerde bir ekip kural ihlalinin en sık yaşandığı noktalarda drone havalandırarak beklerken diğer ekip ise yolda uygulama gerçekleştirdi.

Trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik çalışma yürüten ekipler, araçlarda cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışık ihlali ve hatalı şerit ihlali denetimi yaptı.

Kontrol noktalarında araçları durduran polis ekipleri sürücülerden yolculuk esnasında dikkatli olmalarını da istedi.

Denetim sonucu trafik kurallarına uymadıkları saptanan sürücülere idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Ali Garip, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram öncesi Karadeniz Sahil Yolu'nda yoğun ancak akıcı bir trafik olduğunu söyledi.